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Кадры с места крушения истребителя ВВС Сирии

05.03.2017 10:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 (по другой информации — Миг-23 — Sputnik) на северо-западе Сирии. Пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Его нашли в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном" состоянии. В настоящее время он находится на лечении в турецком госпитале.

Кадры с места крушения истребителя ВВС Сирии
© Sputnik Dmitriy Vinogradov
Турецкие спасатели нашли пилота сбитого сирийского истребителя

СМИ сообщают, что участником поисково-спасательной операции удалось обнаружить фрагменты фюзеляжа, которые  оказались разбросаны в лесистой местности на холмах в районе Айвадереси в 8 км от ближайшего населенного пункта. Самолет, падая, срезал и поломал большое количество деревьев. Многие его части почти полностью сгорели. Отмечается, что найдены и некоторые элементы боекомплекта.     

 
 
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Истребитель исчез с экранов радаров в субботу вечером, когда находился в районе границы с Турцией.

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