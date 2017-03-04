Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 (по другой информации — Миг-23 — Sputnik) на северо-западе Сирии. Пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Его нашли в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном" состоянии. В настоящее время он находится на лечении в турецком госпитале.



© Sputnik Dmitriy Vinogradov Турецкие спасатели нашли пилота сбитого сирийского истребителя

СМИ сообщают, что участником поисково-спасательной операции удалось обнаружить фрагменты фюзеляжа, которые оказались разбросаны в лесистой местности на холмах в районе Айвадереси в 8 км от ближайшего населенного пункта. Самолет, падая, срезал и поломал большое количество деревьев. Многие его части почти полностью сгорели. Отмечается, что найдены и некоторые элементы боекомплекта.