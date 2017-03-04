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В Минске в ДТП попала маршрутка. Пострадали двухлетний ребенок и беременная женщина
Вечером 4 марта на пересечении улиц Кальварийская и Клары Цеткин маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе беременная женщина и двухгодовалый малыш. Об аварии AUTO.TUT.BY сообщил очевидец.
Причины происшествия выясняются. В результате аварии пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная девушка и двухгодовалая девочка. Они доставлены в больницу.
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Вечером 4 марта на пересечении улиц Кальварийская и Клары Цеткин маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек, в том...
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