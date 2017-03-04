﻿ В Минске в ДТП попала маршрутка. Пострадали двухлетний ребенок и беременная женщина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске в ДТП попала маршрутка. Пострадали двухлетний ребенок и беременная женщина

05.03.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 4 марта на пересечении улиц Кальварийская и Клары Цеткин маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе беременная женщина и двухгодовалый малыш. Об аварии AUTO.TUT.BY сообщил очевидец.


Причины происшествия выясняются. В результате аварии пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших была беременная девушка и двухгодовалая девочка. Они доставлены в больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 марта на пересечении улиц Кальварийская и Клары Цеткин маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек, в том...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кадры с места крушения истребителя ВВС Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика