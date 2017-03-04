



Ювелирные изделия с отечественными бриллиантами поступили в продажу. В преддверии 8 марта в одном из столичных магазинов состоялась презентация продукции.

"В Беларуси удалось создать условия, позволяющие выращивать алмазы, которые по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных, - отметила заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец. - В мире подобные технологии применяют только пять компаний. Это важное событие для страны, кольца и серьги с белорусскими бриллиантами - достойный подарок для каждой женщины. Причем они в 2-2,5 раза дешевле изделий такого класса, а по качеству, внешнему виду им соответствуют", сообщает БЕЛТА .

Генеральный директор ООО "АдамасИнвест" Максим Борд сообщил, что прорабатывается возможность экспорта украшений, в качестве перспективных рынков рассматриваются США и Индия. Предприятие рассчитывает, что продукция будет пользоваться спросом.

В презентации приняла участие заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева — ей особенно приглянулось кольцо с золотистым камнем.

Предприятие, где получают белорусские алмазы и бриллианты, расположено в деревне Атолино Минского района. Первоначально компания начала работу под эгидой БГУ с акцентом на научных исследованиях. Недавно было принято решение сосредоточиться на выпуске высококачественных алмазов, пригодных для ювелирной отрасли. В процессе синтеза алмазов задействовано более 30 человек.

