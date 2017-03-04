Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 4 марта, около 10.05, на перекрестке улиц Железнодорожная и Семашко. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 56-летний водитель маршрутки ехал по проспекту Дзержинского в направлении улицы Железнодорожной и на перекрестке столкнулся с учебным автомобилем, который двигался по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении улицы Семашко.



Фото: ГАИ Московского района

В результате ДТП травмы головы получила 41-летняя пассажирка маршрутки и инструктор по вождению (перелом пяти ребер).

— По факту аварии проводится проверка. И водитель маршрутки, и инструктор утверждают, что проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора, — сказали в ГАИ.