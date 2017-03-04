﻿ "Дети, завтра вас достанем". Как дрессировщик успокаивал попавших в ДТП тигров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Дети, завтра вас достанем". Как дрессировщик успокаивал попавших в ДТП тигров

05.03.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Региональное УМВД опубликовало видео с тиграми, которые попали в ДТП в Оренбургской области. В ночь на 4 марта фура выехала в кювет возле Бугуруслана на трассе Москва-Челябинск, передает Российская газета.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Владелец фуры, сдавший ее в аренду, сообщил о происшествии в полицию только спустя несколько часов, свидетельствуют данные системы ГЛОНАСС. Выехавшие на место аварии полицеские не нашли ни водителя, ни автомобиля сопровождения. В клетках же сидели испуганные тигры, оставленные одни.

Сейчас идут спасательные операции. В беде оказались пять цирковых тигров. На видео зверей успокаивает дрессировщик из Уфы.

Региональное УМВД опубликовало видео с места происшествия. Чтобы успокоить напуганных животных, полицейским пришлось вызывать дрессировщика из Уфы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 4 марта фура выехала в кювет возле Бугуруслана на трассе Москва-Челябинск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске столкнулись учебный авто и маршрутка: пострадал инструктор и пассажирка микроавтобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика