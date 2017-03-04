Региональное УМВД опубликовало видео с тиграми, которые попали в ДТП в Оренбургской области. В ночь на 4 марта фура выехала в кювет возле Бугуруслана на трассе Москва-Челябинск, передает Российская газета .

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Владелец фуры, сдавший ее в аренду, сообщил о происшествии в полицию только спустя несколько часов, свидетельствуют данные системы ГЛОНАСС. Выехавшие на место аварии полицеские не нашли ни водителя, ни автомобиля сопровождения. В клетках же сидели испуганные тигры, оставленные одни.

Сейчас идут спасательные операции. В беде оказались пять цирковых тигров. На видео зверей успокаивает дрессировщик из Уфы.

Региональное УМВД опубликовало видео с места происшествия. Чтобы успокоить напуганных животных, полицейским пришлось вызывать дрессировщика из Уфы.