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Без общения, но с выходом на бис. Brutto выступили в Могилеве
На концерт в Могилеве Brutto приехали,
Концерт планировали провести в Ледовом дворце, однако перенесли в клуб «Лига». По словам организаторов, произошло это «по техническим причинам». Однако есть мнение, что достаточного для Ледового количества зрителей просто не набралось бы.
Да, очередь в «Лигу» была внушительной, как и толпа на танцполе. Однако объективно клуб не был забит под завязку. Тем не менее, на Brutto очевидно пришли самые большие их поклонники: зал активно подпевал, танцевал, парни размахивали флагами, женщины — платками на протяжение всего выступления.
Выйдя на сцену на 40 минут позже запланированного времени, Brutto немедленно начали с «Роднага краю». Сергей Михалок с публикой практически не общался: со сцены звучали лишь песни и стихи.
Активнее всего зал реагировал на хиты Brutto и репертуар «Ляписа»: «Гарри», «Танцуй», «Будзь смелым», «Воины света», «Манифест», «Капитал», «Не быць скотам». Прыжки и танцы не прошли бесследно: то и дело слышался звон разбитых бутылок, самые разгоряченные фанаты срывали с себя одежду.
За менее чем двухчасовое выступление Михалок лишь единожды обратился к публике: «Мы рады трудиться для вас». На бис группа тоже вышла, исполнив «Просперо», после чего фронтмен поблагодарил зал: «Было здорово. Спасибо».
Во время толчеи в гардеробе — а длилась она почти столько же, сколько выступление Brutto, — зрители устроили свой концерт: хором пели «Грай», «Не быць скотам» и даже «Тры чарапахі». И скандировали «Жыве Беларусь!».
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Концерт перенесли из Ледового дворца в ночной клуб "Лига".
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