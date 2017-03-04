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Без общения, но с выходом на бис. Brutto выступили в Могилеве

05.03.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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На концерт в Могилеве Brutto приехали, проехав уже полстраны. Однако на качестве выступления это не сказалось: коллектив отыграл бодро, технично. А вот зрителей было немного.


Концерт планировали провести в Ледовом дворце, однако перенесли в клуб «Лига». По словам организаторов, произошло это «по техническим причинам». Однако есть мнение, что достаточного для Ледового количества зрителей просто не набралось бы.

Да, очередь в «Лигу» была внушительной, как и толпа на танцполе. Однако объективно клуб не был забит под завязку. Тем не менее, на Brutto очевидно пришли самые большие их поклонники: зал активно подпевал, танцевал, парни размахивали флагами, женщины — платками на протяжение всего выступления.


























Выйдя на сцену на 40 минут позже запланированного времени, Brutto немедленно начали с «Роднага краю». Сергей Михалок с публикой практически не общался: со сцены звучали лишь песни и стихи.

Активнее всего зал реагировал на хиты Brutto и репертуар «Ляписа»: «Гарри», «Танцуй», «Будзь смелым», «Воины света», «Манифест», «Капитал», «Не быць скотам». Прыжки и танцы не прошли бесследно: то и дело слышался звон разбитых бутылок, самые разгоряченные фанаты срывали с себя одежду.

За менее чем двухчасовое выступление Михалок лишь единожды обратился к публике: «Мы рады трудиться для вас». На бис группа тоже вышла, исполнив «Просперо», после чего фронтмен поблагодарил зал: «Было здорово. Спасибо».















Во время толчеи в гардеробе — а длилась она почти столько же, сколько выступление Brutto, — зрители устроили свой концерт: хором пели «Грай», «Не быць скотам» и даже «Тры чарапахі». И скандировали «Жыве Беларусь!».

Тур Brutto по Беларуси с программой Double Hot завершится масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Концерт перенесли из Ледового дворца в ночной клуб "Лига".

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