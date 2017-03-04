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Кто больше всего продает и покупает в балтийских странах

05.03.2017 13:33 — Разное | Ежедневник  
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Кто больше всего продает и покупает в балтийских странах

Объемы экспорта и импорта Латвии в прошлом году были меньше, чем у Литвы и Эстонии, в свою очередь самый большой дефицит внешней торговли среди стран Балтии был у Литвы.

В 2016 году объем латвийского экспорта составил 10,332 млрд евро, Литва экспортировала товары на сумму 22,609 млрд. евро, а Эстония - на 11,883 млрд. евро, пишет baltic-course.

В ЕС Латвия и Эстония экспортировали 74% общего объема экспорта, Литва - 61%.

Экспорт Латвии в Литву в прошлом году составил 18% общего объема, в Эстонию - 12%. Литва экспортировала в Латвию 10% общего объема экспорта, в Эстонию - 5%. В свою очередь Эстония в Латвию экспортировала 9% общего объема экспорта, в Литву - 6%.

Импорт в Латвию в прошлом году составил 12,279 млрд евро, Литва импортировала товары на сумму 24,836 млрд. евро, Эстония - на 13,5 млрд. евро.

В том числе из стран ЕС Латвия импортировала 80% общего объема импорта, Литва - 70%, Эстония - 82%.

Импорт в Латвию из Литвы в 2016 году составил 18% общего объема, из Эстонии - 8%. Литва из Латвии импортировала 8% общего объема импорта, Эстония - 3%. В свою очередь Эстония из Латвии ввезла 8% общего объема импорта, из Литвы - 9%.

Сальдо внешней торговли всех трех стран Балтии в прошлом году было отрицательным. В Латвии дефицит внешней торговли составил 1,947 млрд евро, в Литве - 2,227 млрд. евро, в Эстонии - 1,618 млрд. евро.

 
 
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