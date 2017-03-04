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Белорусские биатлонисты участвуют в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане завершится мужской эстафетной гонкой.
Нашу команду представят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников.
Главные фавориты заявили следующие квартеты:
Россия: Цветков, Гараничев, Бабиков, Шипулин.
Германия: Лессер, Реес, Долль, Пайффер.
Франция: Беатрикс, С. Фуркад, Дестье, М. Фуркад.
Норвегия: Кристиансен, Бьорндален, Йермундсхауг, Л`Абе-Лунд.
Украина: Прима, Семенов, Семаков, Пидручный.
Австрия: Вегер, Эдер, Эберхард, Ландертингер.
Чехия: Шлезингр, Крупчик, Соукуп, Крчмар.
Италия: Хофер, Виндиш, Монтелло, Бормолини.
SPORT.TUT.BY ведет мультимеидийный онлайн гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане завершится мужской эстафетной гонкой.
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