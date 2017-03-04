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Белорусские биатлонисты участвуют в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

05.03.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане завершится мужской эстафетной гонкой.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Нашу команду представят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников.

Главные фавориты заявили следующие квартеты:

Россия: Цветков, Гараничев, Бабиков, Шипулин.

Германия: Лессер, Реес, Долль, Пайффер.

Франция: Беатрикс, С. Фуркад, Дестье, М. Фуркад.

Норвегия: Кристиансен, Бьорндален, Йермундсхауг, Л`Абе-Лунд.

Украина: Прима, Семенов, Семаков, Пидручный.

Австрия: Вегер, Эдер, Эберхард, Ландертингер.

Чехия: Шлезингр, Крупчик, Соукуп, Крчмар.

Италия: Хофер, Виндиш, Монтелло, Бормолини.

SPORT.TUT.BY ведет мультимеидийный онлайн гонки.

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Этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане завершится мужской эстафетной гонкой.

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