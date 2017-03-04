﻿ В Брестском районе опрокинулся 26-летний бесправник на мотоцикле. Он в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Брестском районе опрокинулся 26-летний бесправник на мотоцикле. Он в реанимации

05.03.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестском районе мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 4 марта, около 20.00.


— По предварительной информации, 26-летний брестчанин ехал на мотоцикле по трассе H424, которая имеет грунтовое покрытие, в направлении деревни Медно. Напротив дорожного знака «Опасный поворот» он не справился с управлением и допустил опрокидывание байка, — рассказали обстоятельства аварии в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Известно, что мужчина ехал без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.


Инспекторы установили, что мотоциклист не имел права управления ТС (лишен в 2011 году). Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду в нетрезвом виде.

Читайте также:

В Пружанах бесправник на мотоцикле сбил 22-летнюю девушку: байкер погиб, пешеход — в реанимации

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Пружанах бесправник на мотоцикле сбил 22-летнюю девушку: байкер погиб, пешеход - в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика