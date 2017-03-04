|
В Брестском районе опрокинулся 26-летний бесправник на мотоцикле. Он в реанимации
В Брестском районе мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 4 марта, около 20.00.
— По предварительной информации, 26-летний брестчанин ехал на мотоцикле по трассе H424, которая имеет грунтовое покрытие, в направлении деревни Медно. Напротив дорожного знака «Опасный поворот» он не справился с управлением и допустил опрокидывание байка, —
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Известно, что мужчина ехал без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
Инспекторы установили, что мотоциклист не имел права управления ТС (лишен в 2011 году). Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду в нетрезвом виде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 4 марта, около 20.00.
|
Архив (Разное)
Комментарии