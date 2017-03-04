﻿ В Пружанах бесправник на мотоцикле сбил 22-летнюю девушку: байкер погиб, пешеход - в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Пружанах бесправник на мотоцикле сбил 22-летнюю девушку: байкер погиб, пешеход - в реанимации

05.03.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 4 марта, около 22.05, в Пружанах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha ехал по улице Советской. При обгоне автомобиля Mercedes он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

После наезда мотоциклист не справился с управлением байка, допустил его падение и столкновение с бордюрным камнем.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Пешеход в тяжелом состоянии (политравма, перелом обеих ног) доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что парень не имел права управления мотоциклом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла 4 марта, около 22.05, на улице Советской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонисты участвуют в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика