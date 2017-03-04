Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 4 марта, около 22.05, в Пружанах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha ехал по улице Советской. При обгоне автомобиля Mercedes он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

После наезда мотоциклист не справился с управлением байка, допустил его падение и столкновение с бордюрным камнем.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Пешеход в тяжелом состоянии (политравма, перелом обеих ног) доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что парень не имел права управления мотоциклом.