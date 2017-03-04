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В Пружанах бесправник на мотоцикле сбил 22-летнюю девушку: байкер погиб, пешеход - в реанимации
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 4 марта, около 22.05, в Пружанах. Об этом
По предварительной информации, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha ехал по улице Советской. При обгоне автомобиля Mercedes он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
После наезда мотоциклист не справился с управлением байка, допустил его падение и столкновение с бордюрным камнем.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Пешеход в тяжелом состоянии (политравма, перелом обеих ног) доставлена в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Известно, что парень не имел права управления мотоциклом.
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Смертельная авария произошла 4 марта, около 22.05, на улице Советской.
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