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Брест в третий раз вышел протестовать против налога на тунеядцев

05.03.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сбор участников третьего "Марша Нетунеядцев" в Бресте был назначен на 12:00 дня на площади Ленина. Организаторами выступили местные активисты, и региональные представители одной из политических оппозиционных белорусских партий. Ожидалось присутствие оппозиционных лидеров из Минска, но по некоторым данным, их автомобиль был задержан по дороге в Брест. Примечательно, что время начала протестной акции совпало с городским детским развлекательным мероприятием.

Брест в третий раз вышел протестовать против налога на тунеядцев
© Sputnik / Дмитрий Босак.
В Бресте проходит марш "нетунеядцев"

"В это же время городской парк на площади Ленина организовал бесплатные катания для детей и взрослых на паровозике, лошадях, каретах. И вышло так, что сошлись две группы людей: те, кто шел протестовать, и те, кто хотел кататься" — сообщил корреспондент Sputnik Беларусь Дмитрий Босак.

Организаторы предложили собравшимся на площади отправиться в горисполком, для обсуждения декрета. Представители городских властей сперва вышли к протестующим, а потом пригласили желающих в актовый зал для предметного разговора. Около сотни манифестантов прошли в здание брестского горисполкома, чтобы встретиться с мэром города Александром Рогачуком. Оставшиеся на улице продолжали скандировать протестные лозунги, на ступеньках мэрии проходил стихийный митинг.

"Мэр общался с брестчанами. Сначала встреча проходила на эмоциях, людей было много, не все сдерживали себя. Мэр отвечал на вопросы, они были очень разные, и о декрете, и о безработице, и о ситуации в городе, и в стране. Мэр не уходил от ответов, пытался вести диалог" — рассказал Дмитрий Босак.

По словам корреспондента, часть собравшихся у горисполкома не стали дожидаться окончания встречи с мэром, и прошли маршем по Бресту. В шествии по разным данным приняло участие от 300 до 1000 человек. Напомним, что в первых "Маршах нетунеядцев" в Бресте приняло участие около 100 и 300 человек соответственно. Накануне сегодняшней акции в Бресте были задержаны активные участники предыдущих маршей.

Подробности о "Марше нетунеядцев" в Бресте слушайте на  радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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