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Магический буллит Кучерова станет "вечным хитом" YouTube
05.03.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде выиграл у "Баффало Сэйбрз". Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались гости.
Эпизод с участием российского нападающего клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче с "Баффало" стал самым обсуждаемым в НХЛ и соцесетях. Трюк Кучерова, который во время послематчевой серии буллитов, исполняя победный штрафной, переиграл вратаря "Баффало" Робина Ленера, обсуждают до сих пор.
Можно часами смотреть на то, как после ложного замаха шайба на маленькой скорости закатывается в ворота прямо между ног Ленера, а можно присоединиться к многочисленным комментаторам в соцсетях, которые называют буллит Кучерова "фантастически издевательским". По словам игрока "Тампа-Бэй" Тайлера Джонсона: "Этот гол будет вечным хитом на Youtube!"
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В последних шести играх регулярного чемпионата Никита Кучеров набрал 14 очков. Всего на счету россиянина 63 очка (28 голов + 35 передач) — это десятый результат в лиге.
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