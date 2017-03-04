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Магический буллит Кучерова станет "вечным хитом" YouTube

05.03.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде выиграл у "Баффало Сэйбрз". Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались гости.    

Эпизод с участием российского нападающего клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче с "Баффало" стал самым обсуждаемым в НХЛ и соцесетях. Трюк Кучерова, который во время послематчевой серии буллитов, исполняя победный штрафной, переиграл вратаря "Баффало" Робина Ленера, обсуждают до сих пор.

​Можно часами смотреть на то, как после ложного замаха шайба на маленькой скорости закатывается в ворота прямо между ног Ленера, а можно присоединиться к многочисленным комментаторам в соцсетях, которые называют буллит Кучерова "фантастически издевательским". По словам игрока "Тампа-Бэй" Тайлера Джонсона: "Этот гол будет вечным хитом на Youtube!"

 
 
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В последних шести играх регулярного чемпионата Никита Кучеров набрал 14 очков. Всего на счету россиянина 63 очка (28 голов + 35 передач) — это десятый результат в лиге.

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