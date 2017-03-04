В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде выиграл у "Баффало Сэйбрз". Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались гости.

Эпизод с участием российского нападающего клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче с "Баффало" стал самым обсуждаемым в НХЛ и соцесетях. Трюк Кучерова, который во время послематчевой серии буллитов, исполняя победный штрафной, переиграл вратаря "Баффало" Робина Ленера, обсуждают до сих пор.

Kucherov' goal is one of the most incredible things I have ever seen!!! #GoBolts #TBLvsBUF — Bolts By The Bay (@BoltsByTheBay) 5 марта 2017 г.

​Можно часами смотреть на то, как после ложного замаха шайба на маленькой скорости закатывается в ворота прямо между ног Ленера, а можно присоединиться к многочисленным комментаторам в соцсетях, которые называют буллит Кучерова "фантастически издевательским". По словам игрока "Тампа-Бэй" Тайлера Джонсона: "Этот гол будет вечным хитом на Youtube!"