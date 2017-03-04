Компания Venso позиционирует себя в качестве первого белорусского бренда смартфонов (именно так указано у них на сайте ). Cтоимость топового смартфона производителя — Creon F5 — варьируется в пределах 250−300 рублей. Мы разобрались, на что способен отечественный «флагман», а также протестировали белорусский фитнес-браслет Band.



Фото: TUT.BY

Всё-таки не первый и делается в Китае

Если быть до конца честными, нужно вспомнить, что несколько лет назад еще одна отечественная компания — SNAMI — выпустила свою версию «первого белорусского смартфона» под названием M340. Но большой популярности он так и не приобрел, и в итоге быстро ушел с рынка.

Venso же настроена более серьезно — в портфолио производителя сразу несколько смартфонов, которые продаются в Беларуси еще с октября прошлого года.

Поэтому сегодня Venso по праву можно считать единственной белорусской компанией, выпускающей смартфоны и носимую электронику. Правда производится вся эта техника в Китае — в Беларуси ведется лишь ее разработка.





Он очень похож на iPhone 4

Внешне Creon F5 сильно напоминает iPhone 4/4S. Их объединяет общая дизайнерская концепция — стекло на передней и задней панелях вкупе с металлической несущей рамой и камерой, расположенной в левом верхнем углу корпуса.

Особенно хорошо это становится заметно при взгляде на спинку смартфона.





Физической кнопки «Домой» в Creon F5 нет — клавиши навигации наэкранные. Сканер отпечатков пальцев расположен на спинке гаджета. Работает он неплохо — палец владельца почти всегда распознается правильно, однако срабатывание происходит с большой задержкой.



Фото: TUT.BY

Пользоваться аппаратом одной рукой при этом достаточно удобно. Несмотря на скользкую заднюю панель, из ладони он не выпадает.

Гаджет двухсимочный — можно использовать две SIM-карты формата microSIM (второй слот гибридный — SIM/microSD).



Фото: TUT.BY

Бесплатная замена экрана и слабый звук

Звук из наушников нареканий не вызывает, а вот качество мультимедийного динамика оставляет желать лучшего. Он сильно скрипит даже на средней громкости. Пропустить звонок очень просто — максимальный уровень громкости у смартфона достаточно низкий.

Зато комплект поставки у Creon F5 богатый — помимо зарядного устройства в него входят наушники, силиконовый чехол и дополнительное защитное стекло для дисплея.









Приятным бонусом также станет идущий вместе с аппаратом сертификат на бесплатную замену экрана (даже если он разбился по вашей вине), который действует в течении одного года с момента покупки устройства.

Спорный дисплей

В смартфоне установлен 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей (плотность 320 ppi).



Фото: TUT.BY

Несмотря на неплохие, в общем-то, параметры, изображение на экране выглядит рыхлым, а вокруг шрифтов при детальном рассмотрении становится видна пиксельная лесенка — это немного раздражает.

К цветопередаче особых нареканий нет — картинка выглядит естественно, при наклоне цвета не инвертируются и лишь слегка уходят в теплые оттенки. На солнце экран ожидаемо выгорает — хотелось бы, чтобы уровень максимальной яркости был повыше.

К минусам также можно отнести не самое хорошее олеофобное покрытие (экран очень быстро покрывается отпечатками пальцев) и отсутствие закругленного 2,5D-стекла.

Производительность — самая серьезная проблема

Creon F5 в линейке Venso считается флагманским смартфоном, но «железо» в нем установлено очень слабое.

Процессором выступает бюджетный чип MediaTek MT6735P, работающий на частоте в 1 ГГц. Но основная проблема гаджета заключается в крайне малом объеме оперативной памяти — ее установлено всего 1 ГБ.

В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu смартфон набирает порядка 25 000 очков — результат гораздо ниже среднего. Нехватка производительности ощущается даже при обычном повседневном использовании.





Интерфейс зачастую работает с рывками, а из-за небольшого объема оперативки держать открытыми более двух-трех приложений не получается.

На сайте производителя говорится , что объем внутренней памяти в аппарате составляет 8 ГБ, из которых пользователю доступно 6 ГБ.

Но при тестировании выяснилось, что на самом деле объем внутреннего хранилища равняется всего 4 ГБ. На это указывают сразу две программы отображения технической информации о мобильных устройствах — AIDA 64 и все тот же AnTuTu.







При попытке установить игру WOT Blitz появляется сообщение о недостатке свободного места.

Но помимо нескольких фотографий и самой программы установки на смартфоне на тот момент были только заводские программы, других сторонних приложений мы не ставили!





Оценить производительность аппарата в «тяжелых» играх нам в итоге так и не удалось. С простыми развлечениями — играми типа «3 в ряд» — гаджет справляется без вопросов.

Про нагрев также сложно сказать нечто определенное — при обычном использовании и простых казуальных играх смартфон почти не нагревается.

Небольшое время автономной работы

В гаджете установлена батарея емкостью всего в 2000 мАч, хотя конкуренты устанавливают в смартфоны с 5-дюймовыми экранами, как правило, более емкие аккумуляторы.

При не самом активном использовании (полчаса разговоров и музыки, постоянно включенный мобильный интернет с синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей, без игр или просмотра потокового видео) смартфон с трудом доживает до вечера и уже к концу рабочего дня просится на зарядку.

Наши наблюдения подтверждают результаты синтетического теста автономности — в нем аппарат набрал всего 3888 баллов.





Технологию быстрой зарядки, несмотря на статус флагманского устройства, смартфон не поддерживает.

А вот камера хорошая

Основная 13-мегапиксельная камера с сенсором Sony при дневном освещении способна делать хорошие по качеству снимки, которые могут похвастать достаточно высоким уровнем детализации и правильной цветопередачей.

Удивительно, но даже в условиях недостаточной освещенности в ночное время суток фотографии выходят пускай не флагманского, но вполне приличного качества, без большого количества шумов — подобных результатов от смартфона за 300 рублей мы точно не ожидали!





























К минусам отнесем не самую быструю систему автофокусировки — зачастую проще и быстрее самому сфокусироваться на нужном объекте в кадре, чем ждать, пока это сделает смартфон.

Селфи-камера в устройстве получила разрешение в 8 Мп. Снимает она довольно посредственно, но большинство пользователей такое качество вполне устроит:





А на что способен белорусский фитнес-браслет Venso Band?



Фото: TUT.BY

Внешне он практически ничем не отличается от большинства других фитнес-трекеров и обладает стандартным на сегодняшний день набором функций, среди которых есть режимы подсчета пройденных за день шагов, анализа фаз сна и будильника. Также в устройство встроен пульсометр.

Помимо черного цвета, устройство можно купить в лимонном и мятном цветах:







Сам браслет оснащен монохромным OLED-дисплеем с диагональю в 0,66 дюйма и управляется с помощью свайпов по нижней части экрана. Весит он всего 28 граммов — на руке его вес практически не ощущается.

Работать браслет умеет как с гаджетами на Android, так и на iOS. После сопряжения он начинает уведомлять вас вибрацией о входящих сообщениях или вызовах.

К дополнительным плюсам отнесем наличие базовой защиты от воды — плавать с браслетом не стоит, но от брызг или дождя он точно не придет в негодность.



Фото: TUT.BY

Производитель обещает, что от одного полного заряда (емкость батареи — 80 мАч) браслет сможет проработать до семи дней, и мы склонны этому верить — за несколько суток тестирования он так и не разрядился.

Цена устройства также вполне адекватная — на уровне 70 рублей. Примерно столько же стоит его популярный конкурент — Xiaomi Mi Band 2.

Покупаем белорусское или нет?

Поле тестирования стало очевидно, что белорусский браслет мы купим гораздо охотнее, чем смартфон.

К достоинствам Venso Creon F5 отнесем симпатичный дизайн, хорошую комплектацию (наушники, чехол, защитную пленку), потенциальную возможность бесплатно поменять разбитое стекло и очень неплохую для бюджетного флагмана основную камеру.



Фото: TUT.BY

К недостаткам — малое время автономной работы, медленный сканер отпечатков пальцев, спорный дисплей и крайне низкую производительность, из-за которой пользоваться смартфоном хочется не часто.

За запрашиваемые за него 250−300 белорусских рублей можно найти и более привлекательные предложения. Хорошим выбором в этой ценовой категории станет, например, Xiaomi Redmi 4A ( читайте полный обзор ) или Meizu M3s.

Смартфон и фитнес-браслет для тестирования предоставлены Venso . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.