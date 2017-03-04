Официально утверждается, что присутствие батальонов НАТО в странах Балтии, а также Польше и Румынии обусловлено поддержанием безопасности и обеспечения государственности и независимости этих стран перед лицом возможной внешней угрозы. Но и у простых граждан, и у представителей власти, в частности в Латвии, возникает резонный вопрос о рациональности нахождения этих войск в своей стране, а также о целесообразности проведения учений практически у границ с Россией.



© AP/ Alik Keplicz Европейцы считают, что им нужна помощь США в обороне

В эфире радио Sputnik Беларусь депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов обратил особое внимание на то, что войска НАТО исторически ориентированы не только на обороноспособность той или иной страны. По его мнению, они еще призваны обеспечивать банальное существование режимов, находящихся у власти.

"Специфика латвийского правительства в том, что никакой демократии там нет, и никогда не было. Если хотите, это технократия. Двести пятьдесят тысяч чиновников на страну в миллион семьсот тысяч граждан. Власть текущая обеспечивает себя не голосами народа, а чиновниками. И это ненормально с точки зрения развития общества", — сказал Панкратов.

Интерес вызывает то, что проводимые маневры войск НАТО в Прибалтике не носят характер отражения возможной внешней атаки. Скорее, они напоминают полицейские операции: зачистки населенных пунктов, карательные операции, подавление бунтов или повстанческого движения. Депутат, исходя из нынешней нестабильной экономической обстановки в Латвии, считает, что не исключена подготовка чуть ли не к голодным бунтам, или провокациям по восточно-украинскому сценарию.

Население, по словам Руслана Панкратова, недовольно присутствием солдат НАТО в своих странах, в частности, в Риге. Часты случаи хамства со стороны приезжих солдат, избиения гражданских лиц, которые замалчиваются военными комендатурами и штабами. В свою очередь, горожане время от времени платят той же монетой.

"Было несколько случаев, когда спецназ НАТО заходил поужинать в кафе, и отказывались расплачиваться, заявляя, что не обязаны, поскольку приехали защищать Латвию от русских. Однажды несколько спецназовцев попытались проделать подобное в рижском такси. Наши братки-таксисты пришли со своими монтировками товарищу на помощь. В результате два спецназовца НАТО оказались в больнице, а один — в реанимации", — усмехнулся Панкратов.

Беседу с депутатом Рижской городской думы Русланом Панкратовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.