Акции сторонников президента под общим названием March 4 Trump ("Марш за Трампа", в котором обыгрывается также дата 4 марта) прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.

По данным Los Angeles Times, демонстранты собрались и у башни Trump Tower с лозунгами "Спасибо президент Трамп". Сотни людей скандировали "США".

USA Today отмечает небольшие стычки сторонников и противников Трампа в Беркли, штат Калифорния, в Коламбусе, штат Огайо и в Сен-Поле, штат Миннесота, где полиция задержала несколько человек.

В Коламбусе, штат Огайо, стороны ограничились перепалкой: пока одни кричали "США", другие отвечали "Нет Трампу, нет Ку-Клукс-Клану, нет фашистским США", имея в виду ксенофобские, по их мнению, взгляды главы государства.

"Марш за Трампа" стал ответом сторонников действующего американского лидера на целую серию антипрезидентских выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента его вступления в должность 20 января. Недовольство вызывает, прежде всего, иммиграционная политика, которую намерен проводить глава государства. Выступая 28 февраля с посланием к конгрессу, Трамп попытался снизить градус напряженности и не стал повторять многие свои тезисы, вызывавшие неприятие у части общества.