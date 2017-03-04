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Массовые выступления в США в поддержку и против Трампа

05.03.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акции сторонников президента под общим названием March 4 Trump ("Марш за Трампа", в котором обыгрывается также дата 4 марта) прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.

По данным Los Angeles Times, демонстранты собрались и у башни Trump Tower с лозунгами "Спасибо президент Трамп". Сотни людей скандировали "США".

USA Today отмечает небольшие стычки сторонников и противников Трампа в Беркли, штат Калифорния, в Коламбусе, штат Огайо и в Сен-Поле, штат Миннесота, где полиция задержала несколько человек.

В Коламбусе, штат Огайо, стороны ограничились перепалкой: пока одни кричали "США", другие отвечали "Нет Трампу, нет Ку-Клукс-Клану, нет фашистским США", имея в виду ксенофобские, по их мнению, взгляды главы государства.    

"Марш за Трампа" стал ответом сторонников действующего американского лидера на целую серию антипрезидентских выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента его вступления в должность 20 января. Недовольство вызывает, прежде всего, иммиграционная политика, которую намерен проводить глава государства. Выступая 28 февраля с посланием к конгрессу, Трамп попытался снизить градус напряженности и не стал повторять многие свои тезисы, вызывавшие неприятие у части общества.    

 
 
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Незначительные столкновения произошли в городе Беркли, Калифорния. Там демонстранты, поддерживающие президента, вступили в небольшую потасовку с его...

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