В литературе можно встретить совершенно разные мнения по этому вопросу, одни говорят, что секс способствует увеличению спортивных показателей, другие считают, что секс мешает тренировкам и прогрессу.



Фото: Global Fitness

И те, и другие довольно убедительны, а истина, скорее всего, где-то посередине. Так как секс затрагивает не только физиологические, но и психологические факторы спортсмена, сложно провести достоверное исследование, а значит, каждый останется при своем.

Мохаммед Али говорил: «Воздерживаясь от секса, на некоторое время, становишься великим воином». А Роналдо: «Секс за несколько часов до игры — это секрет моего успеха».

Десятикратная чемпионка мира Франциска ванн Альмсик высказывалась по этому поводу так: «Если я хочу мужчину, то меня ничто не может остановить, и мне наплевать на предстоящий заплыв. Секс с мужчиной, которого я хочу, для меня лучший в мире допинг. Это дает мне силы для победы», — а чемпионка мира Светлана Кулакова: «Что касается меня, то я предпочитаю воздерживаться от секса перед боем».

По разным данным за время полового акта сжигается от 60 до 150 калорий. Фигурирует также цифра 4,2 ккал в минуту (для сравнения при беге сжигается в среднем около 600 калорий в час, около 10 ккал в минуту). Так что, как видно, расход калорий не настолько высок, чтобы мог существенно повлиять на восстановление после тренировки.

Также исследования не подтверждают существенного снижения тестостерона у мужчин на утро после полового акта при условии полноценного времени сна, тогда как постоянный секс увеличивает уровень секреции тестостерона, а длительное воздержание, наоборот, снижает его.

У женщин половая активность может помочь в борьбе с мышечной болью или другими спортивными повреждениями посредством блокирования нейропептида передатчика боли.

Есть данные, что половой акт забирает большое количество цинка — микроэлемента, который активно участвует в восстановлении и сперматогенезе.

Если рассматривать психологический аспект, то некоторые спортсмены перед соревнованиями испытывают возбуждение сходное по механизму с сексуальным, в таком случае секс перед стартом им будет только мешать, с другой стороны, если спортсмен сильно нервничает, то секс в ночь перед соревнованием поможет им отвлечься и расслабиться.

В любом случае частота сердечных сокращений и артериальное давление различны для секса, осуществляемого с супругом, на котором женат 10 лет по сравнению с новым партнером или новой обстановкой.

Как говорил Кейси Стенгел — легендарный бейсбольный тренер: «Не секс истощает этих парней, а поиск сексуальных развлечений и бессонная ночь».

Влияние спорта на секс

Влияние спорта на секс в литературе исследовано гораздо лучше. Доказано, что регулярные занятия спортом способствуют общим анаболическим процессам, в частности увеличению естественного уровня тестостерона (для женщин это также актуально, так как если уровень тестостерона в крови понижен, это сказывается негативно на работе желез внутренней секреции, снижается обмен веществ, тонус кожи, ухудшается мышечный тонус и увеличивается процент подкожного жира).





Соответственно умеренные регулярные физические нагрузки стимулируют половое влечение, позволяют вести более активную половую жизнь.

Занятия спортом также позволяют поддерживать хороший тонус мышц тазового дна. Одна из наиболее важных реакций, вызываемая сексуальным возбуждением — увеличение притока крови к половым органам. Увеличение притока крови сопровождается повышением кровяного давления, а также учащением сердцебиения и дыхания. Упражнения при которых повышается частота сердечных сокращений (например, бег, интервальный тренинг, езда на велосипеде и др.), не только улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но и улучшает состояние сосудов, по которым кровь поступает к половым органам.

Чрезмерные физические нагрузки, отсутствие адекватного восстановления наоборот могут негативно сказаться на уровне тестостерона, половом влечении, состоянии органов малого таза. А, например, недостаток сна может сократить содержание тестостерона в плазме крови молодых людей на целых 40%.

Сюда же можно отнести и сбалансированное питание — синтез стероидных гормонов, здоровье кожи, волос и ногтей напрямую связаны с поступлением жиров в организм. А адекватное поступление белков обеспечивает хороший мышечный тонус и восстановление после нагрузок.

Применение анаболических стероидов в спорте может привести к ряду неблагоприятных последствий: сгущению крови и закупорке артерий, изменению липидного состава крови, увеличению риска возникновения диабета, повышению кровяного давления, нарушению психики, риску развития рака печени и простаты, сексуальным расстройствам, импотенции и бесплодию.

Отдельно стоит сказать о том, что значительная часть сексуальных проблем (как у мужчин, так и у женщин) возникает из-за психологического дискомфорта. Для успеха в этой области требуется, прежде всего, твердая уверенность человека в себе. Многочисленные исследования показали, что уровень тестостерона у мужчин во многом зависит от их самооценки. Если молодой человек уверен в себе, уровень тестостерона у него повышается, впал в депрессию — наблюдается прямо противоположный эффект. Занятия спортом не только повышают самооценку спортсмена, но и прекрасно снимают стресс.

Игорь Рипп: врач-травматолог, врач спортивной медицины, инструктор клуба Global Fitness.