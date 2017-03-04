Частный детектив Влад на встречу приходит пешком (его машину никто не должен видеть), и первым в толпе безошибочно узнает корреспондента Sputnik. Главное условие собеседника — конфиденциальность, и собственная, и клиента. После выполнения задания он удаляет всю информацию о клиентах, включая номера автомобилей и имена, так что если через месяц у бывшего клиента рецидив ревности, всю информацию приходится предоставлять заново. Собственная конфиденциальность не менее важна — деятельность частного детектива в Беларуси не лицензируется, предоставлять подобные услуги — значит нарушать Административный кодекс. Кроме МВД заинтересоваться сыщиком могут и налоговые органы.

Мы гарантировали детективу анонимность, а он рассказал нам, как взломать чужую переписку и застать супруга за изменой — и стоит ли.

Дети и спайсы

В России стоимость одного дня работы частного детектива доходит до тысячи долларов. Там подобная деятельность лицензируется, законом не запрещена, и, что важнее, не запрещено использование спецсредств.

"Получить информацию с чужого телефона там несложно: сделать это можно с помощью переносной станции сотовой связи, с которой связывается телефон объекта. В результате вся информация с его девайса попадает к сыщику. В Беларуси даже хороший фотоаппарат считается спецсредством, использовать которые запрещает Уголовный кодекс", — рассказал детектив, который представился для Sputnik именем Влад.

Потому в Беларуси состоятельные клиенты обращаются за услугами к россиянам, где детективные частные агентства — сфера бизнеса.

"У нас главные средства — автомобиль и фотоаппарат. Начал заниматься этим, потому что сам был в сложной ситуации, возникла внутренняя потребность помогать другим. Первое дело было связано со слежением за подростком, который подсел на спайсы", — рассказал детектив Влад.

Предоставив родителям студента видеозаписи, на которых сын покупает запрещенные вещества, Влад продолжил работу и от имени сотрудники МВД позвонил объекту слежки. Таким простым способом со спайсами было покончено, и подростка увезли на лечение за границу. Родители, которые беспокоятся за детей — одни из главных клиентов Влада.

"Часто кажется, что к тебе обращается благополучная семья. Ни отец, ни мать не могут понять, как ребенок связался с дурной компанией. А копнешь глубже, оказывается, что в отношениях не все ладно. Я не осуждаю родителей, которые следят за детьми, их можно понять", — уверен детектив.

Родители обращаются к детективу потому, что идти в милицию они не хотят — пожаловавшись на то, что ребенок связался с дурной компанией, родители могут навредить и навлечь уголовную ответственность. В Беларуси за незаконное хранение наркотиков ст. 328 Уголовного кодекса предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Порой родители обращаются к участковым милиционерам, которые, по словам Влада, ближе к народу.

Когда Влад начинал заниматься предоставлением детективных услуг, конкуренции на рынке практически не было, сейчас же ему нередко поступают звонки от других детективов, которые под видом клиентов интересуются стоимостью услуг. Сколько стоит день работы детектива, сыщик не рассказал даже Sputnik, отметив только, что простую слежку за человеком может позволить себе едва ли не каждый. Самая высокая расценка — за выезд за пределы Минска, когда следить за объектом нужно не два вечерних часа, а весь день.

Кроме конкурентов звонят детективу и из налоговой, и из МВД. Первые даже приходят на встречу, но Влад говорит, что отличить человека, который желает вывести тебя на чистую воду, от того, кто обращается за помощью, несложно. Из МВД порой звонят с просьбой взломать чужой аккаунт, но детектив отказывается — такие задания могут обернуться уголовной ответственностью.

"Мое образование помогает: не буду рассказывать, на кого и где я учился, так как моя деятельность конфиденциальна, скажу лишь, что если сыщику из МВД помогает юридическое, химическое образование, то мне — умение разбираться в химических веществах, возможность оценивать их, навыки вождения и общения", — рассказал собеседник Sputnik.

Изменяет или паранойя?

"Предвижу ваш следующий вопрос — кто чаще изменят? Одинаково, и обращаются за услугами и мужчины, и женщины", — рассказал детектив.

Порой детективу приходится проверять юридический адрес фирмы из Беларуси для зарубежных коллег, но главный запрос — измены. Детектив уверяет, что чаще клиенту нужно просто выговориться: обращаясь за услугой к сыщику, клиент чаще всего уже знает о факте измены и фотографии не повлияют на решение бросить неверного супруга или простить его. Свои услуги сыщик называет помощью.

Порой приходится работать с жертвами недобросовестных конкурентов.

"Некоторых детективов, которые занимались слежкой, вскрывали. В моей практике такого не было. Но если человек хоть раз заметил за собой слежку, он будет осторожен. Поэтому сложно работать с такими клиентами: один раз следил за девушкой, которая однажды уже обнаружила за собой детектива. Еду за ее машиной, а она резко разворачивает машину и отправляется в другую сторону. Разумеется, продолжать слежку бессмысленно", — пояснил детектив и сказал, что в такой ситуации разумнее поставить на машину маячок.

Оказывается, это можно сделать на автосервисе и легально — GPS-навигатор придуман для борьбы с угонами, но может сработать и как средство слежения за потенциально неверными супругами.

"Даже на собаку можно повесить маячок. Выглядит он как коробочка, если человек невнимательный, можно подбросить его в капюшон, но нежелательно. Это не считается спецсредством. Я могу дать маяк, но его нужно перерегистрировать на клиента, таким образом он сам берет на себя ответственность, потому что вскрытая слежка может стать причиной иска, обвинением в посягательстве на тайну личной жизни", — рассказал детектив.

Влад всегда предупреждает клиентов, что слежка за человеком — нарушение законодательства. Но считает, что изменщик нарушает не закон, но моральные правила.

"Ревность убивает человека. Мы же не наказываем того, кто изменил, за то, что часть жизни отнял у близкого, бывает, ревность доводит до сердечных приступов. Одно дело слежка с целью обмана, но другое — в приступе обиды, ревности. Конечно, бывают и случаи надумывания, когда супруг заказывает слежку за верным ему человеком. Жаль, что чаще подозрения оправдываются. Часто даже не берусь за дело, потому что клиент утверждает, что все, что нужно, прочел в переписке супруга. Зачем ему другие доказательства? Человек, который знает об измене, скорее всего, ничего не предпримет. А настроенный решительно и без детектива все сам узнает и прерывает отношения", — считает Влад.

Как понять, что за вами следят

Детектив почти никогда не выходит на связь с человеком, за которым установлена слежка, разве что клиент попросит об этом.

"Дела, когда нужен был личный контакт, бывали. Например, однажды нужно было перенастроить психологическое состояние ребенка, убедить девушку уехать на учебу за рубеж, хоть она этого не хотела — здесь у нее была любовь. Насколько серьезными были эти чувства, судить не могу. Подробностей этого дела рассказать не могу, чтобы не быть рассекреченным", — пояснил Влад.

Детектив настоятельно не советует обращаться к тем, кто обещает взломать переписку в социальных сетях. Последние тратят большие суммы на защиту пользователей, большинство предложений — мошенничество.

"Во-первых, это нарушение уголовного законодательства. Во-вторых, у вас просто, скорее всего, вымогают деньги. Берут фото профиля человека, которого нужно взломать, имитируют взлом переписки, вставляя рядом с сообщениями фотографии его друзей, матируют изображение так, чтобы почти ничего не было видно. Человек, увидев почти взломанную страницу, особенно разглядев среди сообщений "Люблю тебя, целую" бросается оплачивать работу. Если муж, который подозревает измену, видит такое, тормоза отключаются мгновенно, человек огромные деньги перечисляет россиянам, со стороны которых в итоге — молчание. Подобное проделывается в автоматическом режиме, скорее всего, с вами говорит робот. Многие люди обращались с жалобами на таких мошенников. Я часто говорю клиентам — вам не нужно знать, что в переписке, вам нужно выяснить, обманывают ли вас. Если человек сказал, что в такое-то время он будет на работе, а сам замечен вне работы — обман доказан", — говорит детектив.

За время наблюдений Влад сделал вывод: проблемы в семье начинаются, когда повышается материальное состояние. Мужчина изменяет, когда у него появляются деньги — "мужчине нужна власть, он изменяет ради эго".

Женщины — когда появилась возможность посещать салоны, ходить по магазинам и требовать "повышенного внимания".

"Главные ошибки клиентов — завышенное самомнение. Родители считают, что они очень хорошие и часто не могут понять, как ребенок дошел до наркотиков. Но копнул — и сразу нашел грязь в отношениях. То же самое в отношениях между мужчиной и женщиной. Я не сторонник мнения, будто люди изменяют из-за сложностей в семье. Причина всегда в изменщике. Есть ведь библейская заповедь, которую не нужно нарушать. А если нарушаете — помните, что за вами всегда может следить частный детектив", — резюмировал Влад.

Пожелав корреспонденту Sputnik никогда не обращаться к детективу по личному делу, Влад скрылся, и мы так и не узнали, какая у него машина.