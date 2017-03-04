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Прыгун в высоту принес Беларуси третью медаль на ЧЕ-2017 по легкой атлетике в помещении

05.03.2017 20:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусский прыгун в высоту 20-летний Павел Селиверстов принес Беларуси третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.

В финале состязаний по прыжкам в высоту Павел Селиверстов был близок к тому, чтобы преодолеть планку на высоте 2,30 м, но лишь слегка задел ее, и она все-таки упала.

Лучшим результатом белоруса стала высота 2,27 м, и этого показателя хватило для бронзовой награды. Павел Селиверстов по меньшему числу попыток опередил еще трех соперников, также преодолевших 2,27 м - болгарина Тихомира Иванова, словака Матуша Бубеника и итальянца Сильвано Кьезани.

Золото завоевал поляк Сильвестер Беднарек (2,32 м), серебро у британца Робби Грабаржа (2,30 м).

Награда Павла Селиверстова - уже третья для Беларуси на ЧЕ-2017 в Белграде. В стартовый день турнира 4 марта серебро в беге на 60 м с барьерами завоевала Алина Талай, а бронзу в толкании ядра добыла Юлия Леонтюк.

 
 
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Белорусский прыгун в высоту 20-летний Павел Селиверстов принес Беларуси третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в...

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