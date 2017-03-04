



По оценкам Knight Frank, в мире около 15% владельцев состояния в 30 млн долларов и больше пользуются услугами бизнес-авиации.

Количество полетов бизнес-джетов из России во Францию за последние пять лет сократилось на 23% — с 6301 полета в 2013 году до 4879 в 2016 году. Количество полетов в Украину упало на 99% — с 4976 полетов до 68 в 2016. Об этом сообщает Knight Frank в своем исследовании The wealth report. В то же время количество рейсов из Россию на Мальту за тот же период выросло более чем вдвое — с 39 полетов в 2012 году до 120 в 2016, пишет Forbes.ru .

Количество бизнес-джетов, принадлежащих россиянам и гражданам других стран СНГ выросло с 75 до 226 единиц. По другим данным, количество фактически принадлежащих россиянам бизнес-джетов гораздо больше. Консалтинговое агентство AVDATA/JetNet оценивает общее количество бизнес-джетов, связанных с россиянами, примерно в 500 единиц. Разница в оценках связана тем, что не все самолеты россиян находятся в отечественном реестре.

Наибольшим парком бизнес-джетов в мире располагают США — 12 717 самолетов. Второе место занимает Мексика — 950 единиц, третье — Бразилия 768 единиц.