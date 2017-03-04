Футболисты БАТЭ не сумели удержать победу в матче с дебютантом второго по рангу дивизиона чемпионата Украины, хотя дважды вели в счете с разницей в два мяча. Это был заключительный товарищеский поединок 13-кратных чемпионов Беларуси на сборе в турецком Белеке, сообщает официальный сайт БАТЭ.



Анес Рушевич. Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Колос» (Ковалевка, Украина) — 3:3 (2:1)

5 марта. Белек. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: С. Веремко (А.Чичкан, 62), М. Жавнерчик (М.Остоич, 46), Д. Поляков (А.Джигеро, 55), Н. Милунович, А. Риос, Ю. Кендыш (Е.Яблонский, 46), И. Стасевич (В.Жук, 78), А. Володько (Е.Березкин, 46), М. Володько (В.Малькевич, 78), М. Иванич (Д.Антилевский, 78), В. Родионов (капитан) (А.Рушевич, 28).

Запасной: Д.Щербицкий.

Голы: 1:0 — А. Володько (38, пас — А. Рушевич). 2:0 — А. Рушевич (44). 2:1 — (45). 3:1 — А. Рушевич (56, пас — А. Джигеро). 3:2 — (60). 3:3 — (64).

Лидируя с разницей в счете в два гола, борисовчане с 60-й по 64-ю минуту пропустили два мяча и позволили оппонентам вырвать ничью.

Отметим, что борисовчане задействовали в поединке 20 футболистов, произведя по ходу игры 9 замен.

В каждом из 3 голов БАТЭ принял участие 20-летний сербский легионер Анес Рушевич, забивший 2 мяча и отдавший 1 результативный пас.

Соперник БАТЭ лишь второй год является профессиональным клубом и является дебютантом первой лиги — 2-го по рангу дивизиона чемпионата Украины. Ранее, команда, базирующуяся в поселке Ковалевка с населением около 1600 человек, выступала в любительских соревнованиях.

В нынешнем чемпионате Украины (Д2) «Колос» с 33 очками после 20 туров (9 побед, 6 ничьих, 5 поражений, мячи 29−21) располагается на 5-й строке.

На втором сборе в Турции БАТЭ провел 5 спаррингов. В предыдущих встречах борисовчане потерпели поражение от тбилисского «Динамо» — 0:2, затем одолели казахстанские команды «Ордабасы» — 3:1, «Иртыш» — 1:0, а потом сыграли вничью с украинским «Ильчевцем» (Д2) — 2:2.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.