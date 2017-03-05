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"Цмокi-Мiнск" потерпели 10 поражений в 11 последних матчах Единой лиги ВТБ

05.03.2017 21:51 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 10-е поражение в 11 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив в Подмосковье одному из лидеров турнира «Химкам».


Фото: bc-tsmoki.by

«Химки» — «Цмокі-Мінск» — 80:72 (26:16, 16:21, 24:15, 14:20)

«Цмокі-Мінск»: Джойс (23 + 5 подборов), Кудрявцев (18), Семенюк (8), Тростинецкий (5), Милошевич (5); Грей (6), Ульянко (6), Лашкевич (1), Мещеряков (0 + 5 подборов), Грейвз (0).

Провалив старт поединка (0:10), минчане со временем пришли в себя, и слишком далеко фаворитов не отпускали. А в начале третьей четверти и вовсе впервые в матче вышли вперед (43:42). Однако последовавший затем провал (1:15) в середине третьего периода вновь отбросил «драконов» назад.

Выкарабкаться из этой ямы «Цмокi» уже не смогли, хотя и сократили в итоге отставание до 8 баллов.

«Цмокi» с 4 победами в 18 поединках занимают 12-е место среди 13 команд, «Химки» с 15 победами в 18 играх делят 2−3-е места с питерским «Зенитом». Лидирует в турнире московский ЦСКА — 17 побед в 19 матчах.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 20 марта в Таллинне гостях у «Калева», занимающего 11-е место в таблице (4 победы в 17 матчах).

 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" потерпели 10-е поражение в 11 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив в Подмосковье одному из лидеров турнира "Химкам".

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