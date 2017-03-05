В Могилеве за 3 года группа водителей превратилась из любителей рыбалки и тихого отдыха в крутую команду чемпионов на внедорожниках. Мощные джипы собирают сами. На них гоняют везде: по лесам, болотам, непроходимым зарослям. Испытывают себя, технику и учат молодежь, где и как правильно выплескивать адреналин. Чтобы на дорогах не шалили.





Сейчас «Автоклуб 4×4» с помощью ДОСААФ осваивает бывший песочный карьер под Могилевом. Здесь на площади около 3 га — все, что нужно любителям офф-роуда: пригорки, ямы, ухабы, глубокие канавы, болотистые места, глинистые и песчаные спуски, кустарник. Там и пешком пройти сложно, а машинам — хоть бы что.

— Для джипера чем больше грязи, тем веселее, — говорит Михаил, пока мы едем к новому месту сбора его одноклубников.

Сначала на рыбалку вместе ездили, а теперь на соревнования

История «Автоклуба 4×4» началась около трех лет назад с рыбалки и поездок за грибами. Несколько человек собрались и поехали на тихий отдых. Путь прокладывали по самым отдаленным и непроходимым участкам, чтобы доехать туда, где людей меньше, а грибов и рыбы больше.

В следующий раз к компании присоединились знакомые. Потом знакомые знакомых. А после группа владельцев «Нив» и УАЗов начала обрастать такими же любителями поколесить по грязи.

— Всем было в кайф побуксовать, шашлык пожарить, отдохнуть — убить время и получить удовольствие, — вспоминает Михаил.





Машины, правда, тоже «убивали». Иногда — до необходимости полного восстановления. Например, на своей «Ниве» Михаил решил зимой переехать реку по льду. Однако из-за неопытности водителя машина нырнула вниз, забуксовала, вода дошла почти до лобового стекла.

— Моя лебедка осталась под водой. И мне было просто лень ее распутывать, руки в мороз мочить, — продолжает Михаил.

На помощь пришел Анатолий Мелихов — глава автоклуба и его идейный вдохновитель. Его УАЗ уже был немного «прокачан», в том числе стояла мощная лебедка. Настолько хитро сделанная его владельцем, что ей пытались вытащить из болота 10-тонный погрузчик «Амкодор». Не вышло — веса УАЗа не хватило. Не помог даже привязанный к нему как утяжелитель МАЗ — УАЗ просто повис в воздухе между гигантами.









— Так вот Толик тогда тащил меня так, что нечаянно оторвал переднюю часть вместе с двигателем, крыльями — весь верх, который из воды торчал, — вспоминает Михаил с улыбкой.

Сейчас его «Нива» более чем цела — она еще крепче, резвее, мощнее. Правда, от заводских деталей у нее остались только кузов и основной блок двигателя. Остальное — запчасти от Chevrolet, Nissan, Citroen, ВАЗ.

— Все детали подбирал сам методом проб и ошибок. Покупаешь на рынке запчасть, приходишь в гараж, примеряешь — ага, не подходит. Откладываешь в сторону, идешь за другой, — говорит Михаил.

По образованию он автослесарь, по профессии — автомаляр. Однако в клубе есть и сотрудник банка, и строитель, и предприниматель, и сторож в школе. Но все — рукастые: сами собирают свои внедорожники. Кто-то хочет быстрый, другой — с высокой проходимостью, третий — мощный.





























Прокачали машины — начали ездить на соревнования, учиться водить и готовить машину к любым условиям. А в 2016 году Анатолий Мелихов стал чемпионом Беларуси. Одноклубники были очень рады. И с еще большим усердием начали развиваться сами и развивать автоспорт.

Машина любимее жены

На поляне в центре карьера около чемпионского УАЗа Мелихова у полевой кухни постепенно собираются одноклубники. Многие приехали с семьями. Женщины традиционно занимаются столом, дети — тут же. Даже самых маленьких рев машин совсем не пугает — наоборот, веселит.









А мне немного страшно. Мало того, что на некоторые обледеневшие крутые пригорки на трассе кроме как на четвереньках не заползешь, так еще и боишься попасть под колеса машины. А на такие пригорки они взлетают на раз-два — и не заметишь. А вот болотистые места джипам просто так не сдаются. Но и тут нужно быть внимательным, иначе купания в грязном фонтане, летящем из-под колес, не избежать.

Водители исследуют каждый квадратный метр карьера и едой не интересуются. Они здесь всего лишь во второй раз. А это означает, что территория мало изведана — адреналина и испытаний хватит на всех. Первым делом — кочки и болото, а еда — потом.

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— У некоторых ребят тут машина любимее, чем жена, — смеется участница клуба Ольга.

Она сама ни разу за руль внедорожника не садилась. Да и не особо хочет: своей машины нет, сломать чужую страшно. Да и вряд ли кто-то даст свое детище на растерзание неопытному водителю.

— Я ездила в качестве штурмана. Это незабываемые ощущения. А вас еще не катали? Срочно попросите кого-нибудь — эти чувства нужно испытать, — с жаром говорит молодая женщина.

Словно услышав ее, к нам подбегает Валерий Антонов: «Быстрее — сейчас машина уедет!» Не совсем понимая, о чем идет речь, спешу за ним. Он открывает дверцу двухместного джипа, забирает рюкзак — «будет мешать» — и помогает забраться в кабину.

Опыт штурмана

Трогаемся с места медленно, но шумно — звукоизоляция в машине никакая. Валерий аккуратно преодолевает кочки и рытвины. В голове одна мысль — только бы фотоаппарат не разбить.

— Вы же понимаете, что я сейчас едва ползу — это ради вашей безопасности, — обращается ко мне водитель и тут же, улыбаясь, продолжает: — Со мной вообще люди боятся ездить — вам не говорили? Просто переворачивались часто.

Судорожно сжимаю двумя руками приваренную к передней панели металлическую ручку, похожую на букву «т». Машина уверенно едет по склону вверх, к границе поля. Она устойчивая, но в небольшой кабине на некоторых горках не чувствуешь себя в безопасности. Пытаюсь представить, каково штурману на соревнованиях, когда джип летит на скорости по воде или ямам, и понимаю: у человека должны быть стальные нервы.





Доезжаем до верха карьера. Вид на будущую трассу открывается потрясающий: внизу с ревом носятся машины, молодые березки и ели сползают по склонам, среди них — канавы, глубина которых теряется под пластом снега.

В одной из таких канав мы и застреваем. Машина увязает в глине, медленно, но верно кренится вправо и заваливается на бок. «Вылазь. Рисковать не будем», — говорит мне спортсмен. Открываю дверь и, цепляясь за прошлогоднюю траву, на четвереньках карабкаюсь наверх. А что — здорово! Но машину приходится вытаскивать лебедкой.









Дядя Толя

На помощь спешит Анатолий Мелихов — дядя Толя, как его тут все называют. Спасательная операция привлекает множество зрителей и помощников. Тут всегда так: помощи иногда даже не просишь — ее предлагают.

Анатолий вспоминает, как они, «любители бездорожья», поехали на свои первые соревнования в Брестскую область. Выступили не очень хорошо, зато приобрели бесценный опыт.

— Мы же раньше просто катались по лесам, болотам. А после этого поняли, что такое спорт, — говорит он.













Анатолий Мелихов с детства любил технику. Говорит, с друзьями в гараже сначала собрали трехколесный велосипед. Потом катались на нем всей гурьбой. Позже переделывали мотоциклы. А после Анатолий с нуля и трактор собрал — нужен был в хозяйстве.

— Все, что под рукой было, в ход пошло. Мотор, например, от «инвалидки» был, — со смехом вспоминает Мелихов.

Тому трактору уже 30 лет, и он до сих пор «жив», переделан под фронтальный. Старичок исправно работает на даче и на уход на пенсию даже не намекает. Возможно, его задействуют и при разработке будущих трасс в карьере — всю работу, кроме бумажной, и денежную нагрузку придется брать на себя участникам клуба. Стоимость проекта на бумаге Анатолий не называет.

Анатолий сейчас практически не вылезает из-за руля своего тюнингованного УАЗа. Правда, от него остался лишь кузов. На этой машине он и выиграл в 2016 году чемпионат страны.

Почему профессиональный сварщик (чемпион страны и в этом, между прочим) увлекся автоспортом, он сам не знает. Анатолий Мелихов говорит, это приносит удовольствие. Сейчас он занимается исключительно развитием клуба. А еще — машинами. Особенно гордится своим «танком», или БМТ- BMW, которую поставил на гусеницы. Машина сейчас на даче, так как предназначена для езды по снегу.



Фото: vk.com/4x4mogilev

Багги от экс-футболиста и будущее офф-роуда

Недавно в клуб пришли и молодые парни — два друга: Павел Лабзов и Евгений Матиевский. Взрослые их за руль пока не пускают, но всему учат: советом, собственным примером. Парни грязи не боятся и говорят, что каждому свое: кому-то — болото и драйв, другому — спортивные машины и чистые джинсы.

— Да мы с детства в гараже тусовались с ребятами, мопеды собирали. Нам было интересно, и компания подобралась такая — все что-то конструировали, варили, придумывали. Так что все это привычно, — говорят друзья.

Павел собирается обязательно участвовать в соревнованиях и мечтает собрать своими руками мощную багги. Анатолий Мелихов говорит, что ребята перспективные, многого могут достичь, и видит в них развитие клуба.

— Главное, чтобы руки на месте были. Ну и деньги, конечно, нужны. Хобби это дорогое, — рассказывают молодые люди.

Их поддерживает старший и более опытный одноклубник Александр Данильчук. Он с другом Игорем приехал на Toyota. Свою ярко-желтую багги привез в прицепе. Не мешкая, мужчины выгружают машину и спешат стартануть не ней — опробовать новое место.





— Если у вас есть много денег и свободного времени, займитесь автогонками. У вас не будет ни денег, ни времени, — смеется Александр. По образованию он архитектор, сейчас — бизнесмен. Говорит, что купил багги в мае 2016 года за 8 тыс. долларов с рук:

— У него пробег был всего 500 км — это ни о чем. Бывший владелец держал его в звукозаписывающей студии для красоты. Один раз выехал на какие-то соревнования пофотографироваться. Знаете, кто это? Бывший форвард киевского «Динамо» Волошин.

В надежности багги Александр не сомневается — машина была куплена в «Багги Центре» в Санкт-Петербурге. Несмотря на заводскую сборку, апгрейд в ней тоже есть.

— Поставил более мощный вариатор в коробке передач и охладитель для этого вариатора. Тут уже амортизаторы более спортивные стоят, — перечисляет владелец. — Все пришлось искать в интернете, копать, но это тоже удовольствие. К тому же знакомишься с владельцами специализированных фирм, узнаешь одним из первых о новинках. Это захватывает.

В офф-роуд Александр попал около 5 лет назад — купил навороченный квадроцикл и гонял на нем, где только была возможность. Единомышленники нашлись быстро, и предприниматель занялся хобби более серьезно. Пару раз переворачивался — на багги и на другой машине.

— Влетаешь на 100 км в торможении в сухое русло реки и кувыркаешься. Потом встаешь, отряхиваешься, говоришь «ё-мое» и идешь за помощью. Жена крестится и говорит: «Слава богу, что не на мотоцикле», — смеется Александр.





По его словам, этот вид спорта учит контролировать адреналин. И учит рублем. Начнешь бездумно лихачить — плати. Вложения в автогонки предприниматель сравнивает с хорошим путешествием всей семьей. Например, новые амортизаторы будут стоить 4−5 тыс. долларов.

— Этот спорт отбивает желание выпускать адреналин на дороге, — продолжает Александр. — Все здесь оставляешь, выкладываешься. А в городе едешь спокойно. Подрезают тебя — только думаешь: ну езжай себе с Богом. И в критической ситуации действуешь автоматом — всему здесь учишься.





Багги Александра — скорее исключение в «автопарке» клуба. Большинство машин — переделанные до неузнаваемости. У них даже марок теперь нет. И имен, как ни странно, тоже. Друг друга одноклубники зовут по именам — никаких прозвищ. Только уважительное отношение, взаимопомощь и общая экстрим-зависимость. В состав ДОСААФ «Автоклуб 4×4» вошел лишь год назад. А уже в этом году его участники надеются провести под Могилевом первое крупное соревнование.



