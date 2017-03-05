Особенно ярких успехов Домрачева и компания в соревновательной триаде "спринт — преследование — эстафета" не добились, но тот, кто предупрежден — вооружен. В конце концов, негативный опыт всегда более информативен, чем позитивный. А время для исправления ошибок и правильных выводов еще есть. Олимпиада-2018 — это февраль следующего года.



© Sputnik Алексей Филиппов Кубок мира по биатлону: кому достались Хрустальные глобусы

Не обошлось без болезней

Одна из наиболее драматических историй в ходе биатлонной недели в Пхенчхане случилась, разумеется, с француженкой Мари Абер. Отработав в спринте "стойку", она отправилась на последний круг в качестве железного бронзового призера, но так и не добралась до финиша. У нее резко упало артериальное давление и тренеры посчитали за лучшее остановить Мари, чтобы затем не использовать Абер даже в воскресной эстафете.

Но, как рассказал Свобода (кстати, Федор Михайлович в Пхенчхане работал без поддержки австрийского старшего коллеги Альфреда Эдера), и белоруски имели проблемы со здоровьем.

— Начну с того, что после чемпионата мира и Домрачева, и Скардино, и Кривко почувствовали недомогание, из-за чего каждая из них пропустила три тренировочных дня. Впрочем, непосредственно в Пхенчхане они работали фактически без ограничений. В отличие от Писаревой. У Надежды еще до спринта заболел живот, поднялась температура. Как и у доктора команды. Подозревали вирус, но, видимо, случилось пищевое отравление. К спринту она более или менее пришла в себя. Однако разговаривая с Надей перед эстафетой, услышал жалобы на не лучшее состояние — тяжело ей. По этой причине Писарева и отсутствовала в командной гонке, освободив место для Юркевич. Что тут сказать? Жаль, ее надо было проверить…

Однако питание в Корее, действительно, своеобразное. Продукты знакомые: макароны, картофель, говядина. Но совсем другая технология приготовления и совершенно непривычные вкусы. А сладкими креветками в панировке — питаться трудно. Как справляются наши ферменты со всеми этими непривычностями — судить сложно. По этому, когда будет обсуждаться детальная подготовка к Играм, вопрос питания должен рассматриваться в числе первоочередных.

Коварство трасс

По сравнению с чемпионатом мира-2009 сложнейшие трассы Пхенчхана несколько изменили, что отметила и Домрачева: "Спуски стали проще, так как на предыдущих соревнованиях было много падений". Однако! Учитывая, канкан исполнявшийся погодой — все равно было очень сложно. Температура воздуха металась из минуса в плюс, а потом и в очень большой плюс, что отражалось на трассах, обильно "удобрявшихся", как и в 2009-м селитрой. Поэтому жестких, как и более легких встреч пятой опорной точки со снегом хватало с лихвой. Из наших дивчин Ирина Кривко присела на одном из спусков в спринте.

Свобода так же не скрывал, что тяжелые трассы и капризная метеорология внесли свой вклад в ход соревнований.

— Во вторник трасса была перемерзшей — слишком жесткой, из-за чего каждый вираж таил опасность болезненно разбиться. Но в среду все изменилось на чрезмерную мягкость, а это другие риски. В воскресенье вообще уже были лужи, что неудивительно: воздух к старту эстафеты прогрелся до девяти градусов тепла. За эти дни был и дождь, и снегопад. Трассы грязные — с песком.

Я не работал на ЧМ-2009, но судя по всему, позитивных перемен хозяева добились не чрезмерных. Правда, приход на стрельбище стал более безопасным — и это единственный пологий отрезок на круге 2,5 километра. Что касается ветра, то и здесь познали все: от штиля до сильных порывов. Но главное наблюдение таково: ветер переменчив и дует с разных сторон. Надо постоянно оценивать ситуацию и правильно реагировать. В принципе, с работой на огневых рубежах в личных гонках мы справились. Хотя у Скардино в спринте возникли небольшие технические проблемы с винтовкой — слегка зашатался "гребень" ложа, за который держатся при стрельбе. Почему это произошло — не ясно. Где-то что-то задела, а заметила перед самым стартом. После гонки все быстро исправили. Но у промаха Надежды на "стойке" спринта — именно эта подоплека. В голове поселилась мысль: у меня шатается "гребень". Но была еще и эстафета, а в ней, кроме Домрачевой, никто, как требуется, со стрельбой не справился. Будем разбираться.

Скоростей не хватило

Оценивать лыжный ход белорусок в гонках Пхенчхана, достаточно тяжело. Эстафета априори не вызвала радостных настроений, а в ходе спринта и преследования создалось впечатления, что сил и желания у Домрачевой — вагон, но качество скольжения не позволяет Дарье реализовать свое боевое физическое состояние. На телекартинке то и дело было видно, как на спусках от нее уезжали соперницы, что получалось у Дальмайер в спринте. Домрачевой потом приходилось догонять в подъемах, а это уже риски промахов в стрельбе. На "стойке" гонки на 7,5 км Дарью и разбросало: два "молока" — верх и низ.

Так, что это? Журналистский мираж, не особенно качественные лыжи, неудачная структура, изменения условий скольжения по ходу гонки или неидеальная смазка?

Свобода в данном случае оставил дверь в тренерскую комнату почти закрытой.

— Аналитика подталкивает к тщательному осмыслению работы сервис-бригады в Пхенчхане. Но все нуждается в изучении, и, позвольте, пока не допускать прессу в этот процесс.

Да, и в преследовании остался доволен Скардино: ее проигрыш ногами был невелик, плюс, наконец-то сделала ноль в гонке с четырьмя стрельбами.

Кривко в целом выдает хороший сезон. Два года назад она набрала 100 очков, год назад — 85 баллов. Сейчас уже 185. Да, она прогрессирует без рывков, но порой так и лучше. Ира уже не такая суетливая на огневых рубежах, как раньше - то споткнется, то гоночные очки забудет. Хотя именно в Пхенчхане она, уходя с "лежки", вспомнила старое, задев лыжу, лежавшей на соседнем коврике Скардино. Упала на коленки. Но это чистой воды случайность.

Эстафета — не получилась у всех, кроме Домрачевой. Стреляли неточно и долго. Однако, Дарья — нормально. Рисковала на "стойке" — справилась. Что же касается остальных, то Скардино именно в воскресенье оказалась в состоянии "акклиматизационного стресса", как это с ней случается в Антхольце. Кстати, очень полезная информация в проекции на Олимпиаду. Против Кривко сработала совокупность факторов. Юркевич дважды промахнулась на "стойке", тогда, как от нее мы ждали снайперской безошибочности. При ее медленном ходе, терять время на перезарядку совсем неправильно. Но, повторю: информации много, и ее надо обдумать. В Европу на этап в финский Контиолахти возвращаемся в понедельник.