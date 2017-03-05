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Учения Балтфлота: в Балтийском море разыграли артиллерийский бой
05.03.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли флота успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.
Стрельбы выполнялись в рамках плановых учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводной лодкой условного противника.
В ближайшее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, закончив выполнение задач на морских полигонах флота, вернутся в пункты постоянного базирования на территории Калининградской области.
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