В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли флота успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы выполнялись в рамках плановых учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводной лодкой условного противника.

В ближайшее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, закончив выполнение задач на морских полигонах флота, вернутся в пункты постоянного базирования на территории Калининградской области.