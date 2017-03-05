



Вместе с тем пока нет оснований утверждать, что белорусская экономическая модель подвергается изменениям. Но измениться она будет вынуждена.

В Лондоне состоялась презентация исследования Венского института международных экономических исследований и Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC «Белорусская экономика: Проблемы застропорившихся реформ».

Главу «Макроэкономическая среда и политические дилеммы» представил исследователь BEROC Дмитрий Крук.

В своем выступлении он много внимания уделил особенностям экономического развития Беларуси после распада СССР и нынешнему экономическому кризису в нашей стране. Отдельно эксперт остановился и на путях выхода из кризисной ситуации.

Как напомнил Дмитрий Крук, в 1990-е годы Беларусь заключила два соглашения «стэндбай» с МВФ (в 1993 году и 1995 году), однако впоследствии по инициативе белорусской стороны эти соглашения были постепенно свернуты по причине противоречий между условиями МВФ и приоритетами национальной политики. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и острая потребность Беларуси во внешнем финансировании заставила Беларусь в 2008 году обратиться за финансовой помощью МВФ через заключение соглашения «стэндбай». В такой обстановке власти Беларуси заняли более гибкую позицию на переговорах и приняли на себя ряд обязательств не только по краткосрочным макроэкономическим показателям, но и по ряду структурных вопросов, на обсуждение которых ранее было наложено негласное «табу».

В свою очередь МВФ занял более гибкую позицию по структурным вопросам, которые до этого служили отправной точкой для переговоров с Беларусью. Весь 2009 год Беларусь придерживалась условий МВФ и осуществила большинство стабилизационных мер. Однако в 2010 году ситуация изменилась. Белорусским властям хотелось добиться быстрого экономического восстановления и вернуться к привычным темпам роста выпуска и доходов перед президентскими выборами.

По словам экономиста, неприятие повестки дня МВФ и наличие других источников внешнего финансирования (прежде всего, Евразийского фонда стабилизации и развития — ЕФСР) привели к тому, что Беларусь не стремилась к обсуждению новой программы поддержки со стороны МВФ в 2011-2015 годах.

Вместо этого в 2011 году Беларусь обратилась в ЕФСР за стабилизационным кредитом с явным расчетом на то, что условия этого кредита будут меньше противоречить целям ее экономической политики и что на ЕФСР можно будет оказывать политическое давление, что на самом деле и произошло.

Как полагает эксперт, в настоящее время Беларусь, похоже, играет в стратегическую игру с двумя возможными донорами внешнего финансирования, пытаясь добиться для себя наиболее благоприятных условий кредитования.

На взгляд Дмитрия Крука, самым интригующим сегодня является вопрос о том, сможет ли Беларусь продолжить эксперименты с экономической стратегией и политикой, которые отличаются от путей других потскоммунистических стран, или же ей придется принять господствующую модель трансформационных реформ и перейти к общепринятым схемам.

«Важно различать устойчивость курса экономической политики страны и устойчивость белорусской экономической модели как таковой. В отношении первого аспекта ответ кажется ясным: прошлый курс экономической политики исчерпал себя и должен быть заменен. На самом деле, такая замена уже происходит и укореняется новая модель экономической политики. Что касается устойчивости экономической модели страны, которая сохраняется в белорусском бренде государственного капитализма, то пока нет очевидных аргументов для того, чтобы утверждать, что данный тип модели подвергается изменениям. Но даже для того, чтобы обеспечить ее сохранение, властям все равно потребуется предпринять некоторые реформы, чтобы получить «больше капитализма – меньше государства», – убежден экономист.

По его словам, главным испытанием жизнеспособности белорусской модели «государственного капитализма» будет желание властей ввести жесткие бюджетные ограничения в отношении государственных компаний и банков. Капитализм, частично основанный на государственной собственности, в принципе возможен, однако он не совместим с политикой мягких бюджетных ограничений.

Как считает эксперт, чтобы белорусские власти могли обосновать свои притязания на «государственный капитализм», они должны двигаться в направлении применения жестких бюджетных ограничений в отношении государственных компаний и банков.

Однако такое изменение политики будет иметь серьезные социальные последствия, поскольку оно приведет к реструктуризации государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности, включая сокращение избыточной рабочей силы.

«Другим компонентом нынешней экономической модели, который требует реформирования для повышения ее эффективности, является строгий иерархический процесс принятия решений в рамках экономической политики. Время покажет, готовы ли белорусские власти к радикальным шагам в этих направлениях», – резюмировал Дмитрий Крук.