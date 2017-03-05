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10 знаменитостей, доказавших, что харизма куда важнее идеальной внешности

06.03.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Эффектная внешность уже давно стала неотъемлемым атрибутом голливудских, да и любых других, звезд. Однако сама по себе она совсем не является гарантом успеха. В этом материале — 10 удивительно харизматичных и обаятельных людей, собственным примером доказавших, что безупречная красота — лишь приятное дополнение к таланту и харизме, а вовсе не наоборот.

Шарлотта Генсбур


Шарлотта Генсбур в одном из своих интервью как-то призналась, что главной своей неудачей считает собственную внешность. А вот известный режиссер Ларс фон Триер, с удовольствием снимающий Шарлотту в своих фильмах, похоже, считает совсем наоборот. И мы с ним полностью согласны.

Адам Драйвер


После выхода долгожданной 7-й части саги о звездных войнах, наверное, только ленивый не обсудил внешность Кайло Рена в исполнении актера Адама Драйвера. Адама действительно сложно назвать красавцем в классическом смысле этого слова, что, однако, совсем не мешает ему делать успешную карьеру в Голливуде.

Ума Турман


У Умы высокий рост, 42-й размер ноги, высокий лоб и «змеиный» взгляд. И именно эти черты обожает в ней Квентин Тарантино, которого нестандартная красота Умы вдохновляет вот уже много лет.

Эдриан Броуди


«Взгляд побитой собаки», кривой нос и нестандартное лицо — согласитесь, эти черты по отдельности вряд ли ассоциируются с классической привлекательностью и сексуальностью. Однако если они принадлежат Эдриану Броуди, они прямо-таки становятся ее символом. Такая вот магия.

Леди Гага


Многие считают, что эффектные появления на публике и экстравагантные наряды Леди Гаги преследуют лишь одну цель — скрыть ее не самую привлекательную внешность. Однако, что бы там ни говорили злые языки у нее за спиной, эта женщина давно и прочно заняла свое место в поп-культуре и не собирается с него уходить.

Джек Николсон


Список регалий и достоинств Джека Николсона, которого называют одним из величайших актеров современности, можно перечислять бесконечно, однако идеальная внешность вряд ли будет в первых рядах этого списка. Но кого это волнует?

Мэрил Стрип


Мэрил Стрип — это настоящее воплощение утонченной и аристократичной красоты. Сама же она всегда относилась к собственной внешности с легкой долей иронии. «Я никогда не рассматривала внешность как козырь и эту карту не разыгрывала», — призналась как-то актриса.

Джесси Айзенберг


Как и свой прототип из фильма «Социальная сеть», Джесси Айзенберг «берет» прежде всего не внешностью, а талантом и харизмой. И благодаря им же регулярно попадает в списки самых желанных мужчин.

Руни Мара


Руни Мара не обладает непременными атрибутам голливудской красавицы: пышными формами, пухлыми губами и кукольным личиком, но они ей и не нужны, ведь режиссеры ценят ее именно за оригинальную внешность. Кстати, всемирную известность ей принесла роль не самой привлекательной неформалки в фильме «Девушка с татуировкой дракона».

Адриано Челентано


Если бы эта подборка состояла всего лишь из одного человека, это был бы он — Адриано Челентано. Скажем прямо: этот мужчина далек от общепринятых идеалов красоты настолько, насколько это возможно, но благодаря своей крышесносной энергетике и мощной харизме он остается любимцем миллионов женщин. Даже почти разменяв 9-й десяток.

 
 
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Безупречная красота - лишь приятное дополнение к таланту и харизме, а вовсе не наоборот.

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