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Президентский оркестр дарит всем мамам подарок

06.03.2017 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президентский оркестр нашей страны традиционно радует своих поклонников сюрпризами. В Международный женский день будет представлена программа под названием "Любимые мелодии мамы". Это будет большое сценическое действо в двух отделениях.

"Мы пригласили всех наших поющих артистов. Будут и наши солисты, и начинающая молодежь. Будет Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Георгий Колдун, оперная солистка Елена Шведова. Наша задача — правильно подобрать музыку, это нелегкое дело", — сказал Виктор Бабарикин.

В программе концерта прозвучат произведения белорусских и российских авторов о маме, как, например, песни В.Головко, или О.Газманова. Также зрители услышат мелодии советской эстрады, Шарля Азнавура, The Beatles, песни из кинофильмов, все, что, по мнению руководителя оркестра, любят мамы. Концерт пройдет в большом зале Дворца Республики. 

Президентский оркестр дарит всем мамам подарок
© Фото: Брестский чулочный комбинат
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В разговоре Бабарикин поделился и некоторыми планами оркестра на будущее. Правда не все, так как, по словам художественного руководителя и дирижера, еще подписаны не все бумаги с приглашенными артистами из других стран. Но обнадежил, что Президентский оркестр планирует каждый месяц показывать новую уникальную программу.
Полная версия беседы с Виктором Бабарикиным — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.    

 
 
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В канун прекрасного праздника всех женщин 8 марта художественный руководитель и дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин поделился...

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