МИНСК, 6 мар — Sputnik. КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.



© Sputnik / Виктор Толочко Есть ли жизнь в "приоткрытом" посольстве КНДР

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни.

Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Военной активностью КНДР обеспокоилась Япония. Глава японского МИД Фумио Кисида уже провел переговоры с США и Республикой Корея и сейчас также рассматривает возможность контактов с Китаем и Россией. Кисида обсудил в понедельник по телефону пуски ракет в КНДР с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также отдельно с его южнокорейским коллегой Юн Бён Се. В тот же день состоялся телефонный разговор советников по национальной безопасности лидеров США и Южной Кореи.

США в свою очередь призывали все страны воздействовать на КНДР в связи с новыми ракетными запусками. Сеул пригрозил соседям "дальнейшей изоляцией, которая приведет к краху".