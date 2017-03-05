﻿ Гидромет о погоде в понедельник 6 марта: возможен дождь и +10°С. 21.by
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Гидромет о погоде в понедельник 6 марта: возможен дождь и +10°С

06.03.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в понедельник 6 марта, но возможны осадки в виде дождя, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в понедельник 6 марта: возможен дождь и +10°С
© Фото: МЧС Беларуси
Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории осадки, в основном дождь, в северных районах – с мокрым снегом", – сказали в Гидромете.

Синоптики также уточнили, что по северо-западу Беларуси в отдельных районах ожидаются сильные дожди.

По информации собеседников Sputnik, ветер будет юго-восточного направления, умеренный, а максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по юго-востоку республики – до +14°С, в северных районах – 0..+5°С. 

В Минске, по данным Гидромета, днем пройдет дождь, а термометры покажут +8..+10°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что по северо-западу Беларуси в отдельных районах ожидаются сильные дожди.

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