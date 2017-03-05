МИНСК, 6 мар – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в понедельник 6 марта, но возможны осадки в виде дождя, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Фото: МЧС Беларуси Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории осадки, в основном дождь, в северных районах – с мокрым снегом", – сказали в Гидромете.

Синоптики также уточнили, что по северо-западу Беларуси в отдельных районах ожидаются сильные дожди.

По информации собеседников Sputnik, ветер будет юго-восточного направления, умеренный, а максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по юго-востоку республики – до +14°С, в северных районах – 0..+5°С.

В Минске, по данным Гидромета, днем пройдет дождь, а термометры покажут +8..+10°С.