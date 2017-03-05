﻿ 400$ за жилье в Венесуэле и 26$ суточных для Нигера. Каковы командировочные нормы правительства. 21.by
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400$ за жилье в Венесуэле и 26$ суточных для Нигера. Каковы командировочные нормы правительства

06.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Командировочные расходы - капризная величина, которая меняется от страны к стране. Пакуете чемодан в Каракас? Можете присмотреть себе жилье в пределах 400 долларов. Едете по делам в Афганистан? На гостиницу дороже 14 долларов рассчитывать не стоит. Так же и с суточными: в Норвегии вы можете потратить 240 долларов, а, скажем, в Йемене всего 38. Все эти нормы закреплены в постановлении Минфина №7. Ими пользуются как государственные, так и многие частные компании. TUT.BY и Белорусский народный банк собрали всю информацию в интерактивной инфографике. 

 
 
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