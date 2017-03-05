|
400$ за жилье в Венесуэле и 26$ суточных для Нигера. Каковы командировочные нормы правительства
Командировочные расходы - капризная величина, которая меняется от страны к стране. Пакуете чемодан в Каракас? Можете присмотреть себе жилье в пределах 400 долларов. Едете по делам в Афганистан? На гостиницу дороже 14 долларов рассчитывать не стоит. Так же и с суточными: в Норвегии вы можете потратить 240 долларов, а, скажем, в Йемене всего 38. Все эти нормы закреплены в постановлении Минфина №7. Ими пользуются как государственные, так и многие частные компании. TUT.BY и
Партнер проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие цифры вас невероятно удивят. *Партнерский материал
|
Архив (Разное)
Комментарии