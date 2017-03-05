LADY совместно с « Зеленой аптекой » начинают новый проект о белорусках, достойных восхищения. В «Рецептах красоты» о себе расскажут женщины старше сорока, которые могут дать фору двадцатилетним. Как они питаются, какой спорт для себя выбирают, как относятся к жизни и строят отношения — всё это вы сможете прочитать в серии наших материалов.

Культ молодости давно не актуален. Зрелость и мудрость, гармония внешнего и внутреннего — вот что по-настоящему в цене.

Не случайно «свежие лица» топ-моделей и икон поп-сцены совершенно не запоминаются, сливаясь в единый гламурный набор правильных черт.

А вот дивы, которым уже исполнилось «два раза по двадцать» , и сегодня вызывают не меньшее восхищение, чем в начале своей карьеры:

Пенелопа Крус, 42 года





Джулианна Мур, 55 лет





Кристи Бринкли, 62 года





Голливудских звёзд часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом и услугами пластических хирургов.

Однако мы уверены, что прекрасно выглядеть на свой возраст можно просто при правильном уходе за собой и верном отношении к жизни!

Белоруски, прекрасные в свои «за 40», мы ищем именно вас!

Если случайные знакомые искренне делают вам комплименты, если все подруги пытаются выведать секреты ваших масок для лица и волос, если для вашей дочери вы пример во всём… Да просто: если по утрам, глядя в зеркало, вы не можете не улыбнуться своему отражению, пишите нам!

Отправьте письмо и в том случае, если вы узнали в этом описании свою маму, подругу, близкую знакомую.

Мы ждём ваших писем по адресу:

lina@tutby.com

С пометкой в теме письма «рецепты красоты».

Научите нас на собственном примере любить себя, расскажите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания, а также поделитесь секретом: сколько вам лет? (шепотом)

Хотя… Почему шепотом? Разве женщина, уверенная в себе, будет стесняться каких-то цифр? Ими ведь можно только гордиться.

Лучшие истории будут опубликованы, а победительницу ждёт прекрасный подарок: набор натуральной косметики и других товаров для здоровья и красоты от компании «Зеленая аптека».





Косметика KORA сочетает в себе натуральные ингредиенты с новейшими высокими технологиями, элементами фито- и талласотерапии. Для изготовления продукции бренда KORA используются современные органические и биотехнологические ингредиенты от европейских производителей исключительно высокого качества. Многоэтапные клинические испытания и сертификаты (такие, как ECOCERT), предоставляемые компаниями-партнерами гарантируют исключительное качество и эффективность косметики при ее абсолютной безопасности.

В подарок войдут:

Вода гиалуроновая «Кора» — увлажняет и освежает кожу лица. Гель-пенка для умывания «Кора» с пантенолом для всех типов кожи — мягко очищает. Деликат-гоммаж (густой крем) «Кора» для всех типов кожи — глубокое и щадящее очищение. Крем-антистресс «Кора» для всех типов кожи — универсальный увлажняющий. Крем-маска «Кора» — хит продаж — салонная процедура у вас дома. Крем-сыворотка для век с растительным кофеином «Кора» — отлично тонизирует кожу вокруг глаз. Тоник биостимулятор «Кора»: коллаген + аминокислоты антивозрастные — стимулирует и омолаживает. Шампунь «Эвиналь» для нормальных волос, с плацентой. Рекомендован тем, кто хочет иметь здоровые и пышные волосы. Особенно рекомендуется применять при выпадении волос. Бальзам-кондиционер «Эвиналь» из этой же серии усилит действие шампуня и облегчит расчесывание. Маска «Эвиналь» питательная, для всех типов волос. Показана к применению при усиленном выпадении волос, слабых и ломких волосах, секущихся кончиках.

Также к подарку прилагается:

Крем для рук «Зеленая аптека» — ароматный и нежный, отлично увлажняет сухую кожу рук. Алфавит Косметик — поливитаминный комплекс для вашей красоты. Аскорбиновая кислота со вкусами апельсина и малины — полезное лакомство Фиточай «Ромашка» — вкусный и полезный!

Партнер проекта:

Предназначена для ухода за любым типом кожи. Улучшает состояние жирной и проблемной кожи в постакне-период, сглаживает рубцы, оставшиеся после угрей, бережно обновляет и увлажняет, обеспечивает тонизирующий эффект, заметно омолаживает возрастную кожу.