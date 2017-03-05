|
Белоруски, прекрасные в свои "за 40", мы ищем именно вас
LADY совместно с «
Культ молодости давно не актуален. Зрелость и мудрость, гармония внешнего и внутреннего — вот что по-настоящему в цене.
Не случайно «свежие лица» топ-моделей и икон поп-сцены совершенно не запоминаются, сливаясь в единый гламурный набор правильных черт.
А вот дивы, которым
Пенелопа Крус, 42 года
Джулианна Мур, 55 лет
Кристи Бринкли, 62 года
Голливудских звёзд часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом и услугами пластических хирургов.
Однако мы уверены, что прекрасно выглядеть на свой возраст можно просто при правильном уходе за собой и верном отношении к жизни!
Белоруски, прекрасные в свои «за 40», мы ищем именно вас!
Если случайные знакомые искренне делают вам комплименты, если все подруги пытаются выведать секреты ваших масок для лица и волос, если для вашей дочери вы пример во всём… Да просто: если по утрам, глядя в зеркало, вы не можете не улыбнуться своему отражению, пишите нам!
Отправьте письмо и в том случае, если вы узнали в этом описании свою маму, подругу, близкую знакомую.
Мы ждём ваших писем по адресу:
lina@tutby.com
С пометкой в теме письма «рецепты красоты».
Научите нас на собственном примере любить себя, расскажите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания, а также поделитесь секретом: сколько вам лет? (шепотом)
Хотя… Почему шепотом? Разве женщина, уверенная в себе, будет стесняться каких-то цифр? Ими ведь можно только гордиться.
Лучшие истории будут опубликованы, а победительницу ждёт прекрасный подарок: набор натуральной косметики и других товаров для здоровья и красоты от компании «Зеленая аптека».
Косметика KORA сочетает в себе натуральные ингредиенты с новейшими высокими технологиями, элементами фито- и талласотерапии. Для изготовления продукции бренда KORA используются современные органические и биотехнологические ингредиенты от европейских производителей исключительно высокого качества. Многоэтапные клинические испытания и сертификаты (такие, как ECOCERT), предоставляемые компаниями-партнерами гарантируют исключительное качество и эффективность косметики при ее абсолютной безопасности.
В подарок войдут:
Также к подарку прилагается:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы гордитесь тем, как чувствуете себя, как выглядите, как живете? Пишите нам и получайте подарки!
|
Архив (Разное)
Комментарии