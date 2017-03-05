Почти каждый третий белорус — 30,2% — рассчитывает, что заработки в этом году останутся на прошлогоднем уровне. При этом 28,3% работников надеются на повышение оплаты труда, а 14,8% соискателей думают, что зарплата будет снижаться. Таковы результаты опроса исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY , в котором приняли участие 696 человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Треть респондентов отметили, что в этом году им хотелось бы более комфортных условий труда. Примерно столько же опрошенных надеются на прозрачность решений руководства (32,5%), постановку четких задач и сроков (30,6%). 29,0% участников исследования рассчитывают на вклад компании в их образование.





Больше половины опрошенных — 53% — считают, что рабочая загруженность в этом году будет только расти. 27% респондентов надеются, что объем работы останется на прежнем уровне. 19% опрошенных думают, что работы станет меньше из-за влияния различных факторов: снижения количества клиентов и заказов (12%), ввода обязательных отгулов и отпусков за свой счет, а также из-за перевода на неполную занятость (3%).





— На сегодня сложившиеся взаимоотношения работодателей и соискателей, по данным нашего опроса, чаще всего последние характеризуют как «работодатель всегда прав» — 39,1%. Около четверти респондентов (23,0%) уверены, что на рынке труда нет работы, которая бы соответствовала большинству соискательских ожиданий, — поясняют авторы опроса. — Каждый пятый (19,0%) считает, что отношения между работодателем и работником можно назвать как «win-win», когда в равной степени от сотрудничества выигрывают обе стороны. 11,5% опрошенных уверяют, что квалифицированных специалистов очень трудно найти, а 4,7% участников исследования считают, всегда прав ценный и компетентный сотрудник.

При этом 40,2% респондентов постоянно просматривают новые вакансии. Целенаправленно ищут работу 34,7% опрошенных. Новое место специалисты ищут чаще всего из-за ухудшения условий труда и угрозы сокращения.





— В целом 80,2% опрошенных готовы сменить свою работу. При этом респонденты чаще всего выбирали свою же сферу, как наиболее соответствующую профессиональным навыкам и ожиданиям. Почти все представители сферы продаж, производства, строительства указали, что подходящей областью для смены деятельности для них является сфера «информационных технологий». Работники бухгалтерии и управленческого учета при смене деятельности считают для себя благоприятной работу в банках, — рассказывают специалисты.

Около половины респондентов говорили об увеличении объема работы в прошлом году по сравнению с 2015 годом. 22,6% участников исследования отметили, что в прошлом году их загруженность не изменилась. Уменьшился объем работы почти для 22% опрошенных. Среди причин, которые сказались на уменьшении объемов работы, участники опроса назвали снижение количества заказов и клиентов.