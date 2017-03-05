



Сухие, ломкие, секущиеся — такими приходят волосы к зимнему финишу. Они, как и кожа, мгновенно реагируют на смену климата и перепады температур. Поэтому после холодной поры им нужен тщательный уход, чтобы летом прохожие оборачивались вслед роскошным локонам, а не безжизненным прядям. Команда TAM.BY пообщалась со специалистами салона красоты “Lissa” и подобрала 15 советов, которые помогут вернуть волосам блеск и силу.





1. Идем в парикмахерскую

Прежде чем что-то делать с волосами дома, сходите к специалисту и избавьтесь от секущихся кончиков. Незачем тратить время на восстановление того, что, как говорится, ремонту не подлежит. Стрижка поможет сохранить структуру волос и избавит от появления новых микротрещин. Лучше отдать предпочтение стрижке горячими ножницами. Они "запаивают" кончики, предотвращая проблему их разрушения в будущем.

2. Никакой химии

Если волосы после зимы заметно ослабли, откажитесь от окрашивания хотя бы на пару недель. Для начала нужно постараться максимально восстановить их структуру, а уже потом менять цвет. И, опять же, не стоит делать этого дома. Обратитесь к специалисту. Заодно он подскажет, какую краску лучше приобрести, чтобы не навредить волосам.

3. Моем редко, но метко

Это не шутка. Действительно, оптимальный график мытья головы в этот период — каждые 2−3 дня. Ежедневное мытье лишает волосы естественной влажности и блеска. Только обладательницам волос, склонных к жирности, не возбраняется делать это каждый день. Еще один враг локонов — горячая вода. Отдавайте предпочтение теплой — она меньше травмирует.

4. Тщательно выбирайте уходовые средства

В первую очередь все средства должны подходить именно вашему типу волос. Следите, чтобы в составе масок и бальзамов были натуральные масла и кератин, которые питают и восстанавливают. Также стоит отдать предпочтение шампуням без сульфатов. Они бережно очищают волосы и кожу головы, не усугубляя при этом проблему сухости.

5. Помним про несмываемые средства

Именно они — источник дополнительной защиты и питания. Можно использовать кремы для волос: наносите их на кончики, чтобы предотвратить сечение. Кстати, профессионалы советуют не смывать кондиционер до конца. Хотя бы в период восстановления 25% средства можно оставить на локонах. Оно впитается и будет защищать волосы в течение дня.





6. Забываем про фен и утюжок

Истина прописная, но очень важная. Зимой резкая смена температур, сухой воздух помещений лишают волосы влаги. Фены, утюжки, щипцы для завивки только усугубляют ситуацию. Откажитесь на время от стайлеров и старайтесь давать волосам высохнуть самостоятельно, предварительно завернув их на пять минут в полотенце. Также не рекомендуется расчесывать мокрые локоны: это их повредит. Кстати, многие обладательницы шикарных волос советуют вместо полотенца, промакнуть влажные пряди старой хлопковой майкой. Эта ткань мягче и бережнее.

7. Не ленимся делать маски

Хотя бы раз в неделю. Они улучшают состояние волосяного стержня, питают и укрепляют его текстуру. Предпочтительны маски на основе натуральных ингредиентов. Например, шалфей, розмарин и лаванда тонизируют и укрепляют, а прополис придает блеск и шелковистость. Также хорошо увлажняют натуральные масла: оливковое, кокосовое, масло авокадо. Растираем их в руках, наносим на волосы от кончиков к корням, оставляем на ночь и утром смываем. После нанесения любой маски, голову нужно обернуть полотенцем. Чтобы средства работали эффективнее, волосы предварительно нужно избавить от лишней влаги.

8. Никакого парфюма

Мы не призываем вообще от него отказаться. Но на локоны духи лучше не распылять. Иначе волосы станут более ломкими. Также следите, чтобы в лаке для волос было минимальное содержание спирта. Его избыток волосам на пользу не пойдет.

9. Делаем массаж

После зимы волосы выпадают больше обычного. Чтобы улучшить кровообращение и укрепить волосяные луковицы, специалисты рекомендуют каждый день утром или вечером делать массаж кожи головы. Подушечками пальцев круговыми движениями массируйте ее. При этом можно использовать несколько капель эфирного масла лаванды. Массаж можно заменить и на аромарасчесывание. На деревянный гребень наносим немного лавандового масла и тщательно расчесываем волосы от корней.

10. Пилинг

Процедура пилинга очищает и отшелушивает кожу головы, удаляет сальные пробки, которые закупоривают поры, усиливает кровоток, стимулирует рост волос. Чудо-процедуру можно провести и дома. Самый простой способ — соляной. В зависимости от длины волос, понадобится от 2 до 5 столовых ложек соли мелкого помола, желательно морской. Добавляем к ней такое же количество теплой воды и получившуюся кашицу втираем в кожу головы 5−10 минут. Затем оставляем ее еще на пять минут и смываем.





11. Голова должна быть в тепле

Даже с приходом весны не спешите отказывать от головных уборов. На холоде влага, находящаяся в волосах, замерзает. И даже сильные волосы со временем превращаются в "мочалку". Кожа головы страдает не меньше: на морозе спазм сосудов ухудшает кровообращение и волосы начинают выпадать. Поэтому даже легкий шарф лучше, чем ничего.

12. Худеем без фанатизма

Весной многие штурмуют тренажерные залы, фитнес-центры и отделы здорового питания. А между тем резкое снижение веса сказывается негативно на волосах. К резкому снижению медики приравнивают потерю 10% от общей массы за два месяца. Это вредит здоровью в целом и волосам в частности. Они истончаются и ослабевают.

13. Даем бой авитаминозу

Именно он — проблема номер один в начале весны. Зимой, признайтесь, фрукты и овощи кушаются не в должном количестве. Предпочтение чаще отдается более сытной и калорийной пище. Зимой это нормально, но с ее окончанием нужно дать организму необходимое количество полезных веществ. Для восстановления волос обратите внимание на витамины С, В12, Е и А. Не забываем про орехи, фрукты, овощи, рыбу — они тоже принесут пользу.

14. Не травмируйте волосы ни днем, ни ночью

Старайтесь в период восстановления делать аккуратные прически, избегать механических повреждений, не пережимать волосы резинкой. Можете нанести на кончики немного масла или сыворотки и заплести гульку. Так волосы не будут тереться об одежду и напитаются полезными веществами. Ночью заплетайте нетугую косу или собирайте локоны в хвост.

15. Спокойствие. Только спокойствие

Все болезни от нервов и проблемы с волосами не исключение. Они очень чутко реагируют на любые изменения как внешние, так и внутренние. Сильные переживания или болезнь препятствуют развитию волосяных фолликулов и через некоторое время они отмирают. Поэтому волосы начинают выпадать не во время стресса, а спустя 2−5 месяцев. Лучший совет в таком случае — хорошо высыпайтесь и меньше нервничайте.

Если вернуть волосам былой блеск не получается и стандартные уходовые методы не помогают, то это повод обратиться к специалисту. Найти подходящего можно на страницах каталога TAM.BY.