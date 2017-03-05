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Дизайн современной новостройки в природных тонах. Проект "Большая квартира"

06.03.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Современный стиль в оформлении интерьера является, пожалуй, самым востребованным в наши дни. Дизайн этой четырехкомнатной квартиры в современном стиле разработан для семьи, купившей квартиру в новом доме в Минске, на проспекте Дзержинского.


Основная задача, которую поставили заказчики, состояла из двух частей. Первая — это качественное улучшить функциональность зонирования квартиры. Вторая — создать образ светлого современного интерьера. Эти задачи дополнил довольно скромный бюджет молодой семьи с двумя детьми.

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Исходная планировка квартиры предполагала свободное пространство кухни-гостиной. Камнем преткновения стали зоны прихожей и двух санузлов. Заказчиков категорически не устраивала их компоновка и зонирование, — рассказывает Виталий Ладисов, художник-дизайнер студии дизайна интерьера «ДиКинг». —  Санузлы требовалось увеличить, спроектировав два полноценных по наполнению помещения. Оптимизация не обошла стороной прихожую и кухню. Был проделан достаточно большой объем работы, но результат полностью оправдал потраченные усилия.

Исходная планировка новостройки.


Планировка, которая устроила заказчиков.


В результате перепланировки функциональность квартиры изменилась, приобрела более логичную и оправданную с точки зрения распределения зон концепцию. За счет коридора удалось увеличить санузлы, один из которых отдан под пользование только хозяевам квартиры. В большой прихожей вместо традиционного шкафа-купе появилась отдельная гардеробная. Кухня стала линейной, что, несомненно положительно скажется на удобстве ее использования.

Приватные зоны квартиры (спальня и две детские комнаты) не подверглись существенным конструктивным изменениям — их архитектура вполне устраивала хозяев.


Образ квартиры основывается на светлом, теплом по тональности пространстве, не загроможденном, но функциональном.


В отделке светлой прихожей использовались ненавязчивые по цвету и фактуре материалы. Мебельная композиция с зеркалом оптимально вписывается в пространство. Использование фактуры дерева придает ей тепла и уюта. Высокое зеркало — это практичная вещь, которая заодно визуально увеличивает пространство.


Особое место в образе интерьера занимают двери. Выполненные под заказ, они визуально увеличивают высоту потолка.


Интересный прием, который, кстати, повторяется в гостиной — это деревянные полотна, которые переходят со стены на потолок, а после перетекают в мебельную композицию. Так получилось придать зоне прихожей некоторую динамичность и особую изюминку.


Никаких перегородок между прихожей, кухней и гостиной нет.


Кухня — это тоже светлая, наполненная теплом зона. Особую энергетику и образность кухонной зоне придает фотопанно на природную тематику. Его нежные цвета органично сочетаются с цветовой гаммой кухни и обеденной зоны.


Сама кухня выполнена с использованием глянцевых фасадов белого цвета. Столешница и фартук — постформинг с текстурой бетона. Такая отделка не противоречит, а скорее, подчеркивает и объединяет зоны прихожей и кухни.



Композиционно столовая зона находится между кухней и гостиной. Но все же ее цвето-фактурные решения больше относятся к кухне и прихожей. Это спокойная, с особой энергетикой зона.



Гостиная — это зона, где идея светлого, теплого и современного интерьера достигает наивысшей степени. Ненавязчивую динамичность этой зоне придаёт геометрия потолка, которая позволила оптимально распределить освещение.


В реализации дизайна спальни необходимо было учитывать два основных фактора:. она расположена на северной стороне дома и ее площадь — всего девять квадратных метров.


Здесь главное правило — простота и функционал. От традиционных прикроватных тумбочек пришлось отказаться. Вместо них мебельная композиция для хранения с антресолью. Общую геометрическую нагрузку довольно большого шкафа удалось снизить благодаря использованию глянцевых фасадов.


Общая цветовая гамма детской основывается на сочетании светло-фисташкового и белого. Подчеркивает это сочетание большое панно в виде сказочного рисунка на стене с детскими кроватками.



Мебель от Икеа хорошо вписалась и по габаритам и по цвету. Это, кстати, положительно сказалось и на общем бюджете ремонта.


В будущем, когда дети подрастут, кабинет будет отдан одному из детей. Пока эта комната будет служить больше родителям. Но и здесь есть место для совместного с детьми времяпрепровождения.


Образ этой комнаты — это некий компромисс между кабинетом и комнатой для подростка. Тут есть все необходимое для учебы, отдыха и работы, а цветовые и композиционные решения позволяют оставаться этой комнате нейтральной и адаптативной.



Теплые тона плитки виде геометрических композиций и использование фактур дерева придают ванной комнате чувство комфорта и теплоты.



Санузел — это, пожалуй единственная комната, в которой дизайнер и заказчик отступили от общей идеи. Его образ строится на нейтральных, серых тонах.




Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
Теги: Минск
 
 
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