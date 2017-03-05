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В Копыльском районе молоковоз на переезде попал под поезд

06.03.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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Информация о ДТП на железнодорожной станции «Тимковичи» поступила спасателям 5 марта, в 09.10.


Как сообщили в МЧС, на регулируемом переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение грузовика МАЗ (молоковоз) с пассажирским дизелем «Барановичи-Слуцк», в составе которого было 5 вагонов.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель грузовика. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Пассажиры поезда (17 человек) и машинист не пострадали.



В 10.00 поезд продолжил следование к месту назначения. Задержка в движении составила 50 минут.

 
 
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель грузовика. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

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