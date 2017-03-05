|
В Копыльском районе молоковоз на переезде попал под поезд
Информация о ДТП на железнодорожной станции «Тимковичи» поступила спасателям 5 марта, в 09.10.
Как
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель грузовика. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Пассажиры поезда (17 человек) и машинист не пострадали.
В 10.00 поезд продолжил следование к месту назначения. Задержка в движении составила 50 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель грузовика. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
|
Архив (Разное)
Комментарии