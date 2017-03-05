



Агентство Bloomberg опубликовало свой новый список 500 самых богатых людей мира. Рейтинг начинается с 85,6 млрд долларов, а заканчивается 3,6 млрд долларов.

Как и все подобные рейтинги, новый список 500 самых богатых людей мира не идеален и может быть оспорен по многим позиция. Представители Беларуси в рейтинг не вошли, хотя многие из белорусского топ-200 самых влиятельных бизнесменов , могли бы претендовать на аутсайдерские позиции.

Первое место Bloomberg отдал основателю Microsoft Биллу Гейтсу, чье состояние оценивается сегодня в 85,6 млрд долларов. Второе место занял американский бизнесмен Уоррен Баффет – 78,9 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 73,5 млрд долларов.

Один из самых молодых милиардеров мира, основатель Facebook Марк Цукерберг, вошел лишь в десятку, его состояние оценено в 59,1 млрд долларов.

Последнее 500 место занял миллиардер из Саудовской Аравии Сулейман аль Раджи. Его состояние составляет 3,6 миллиарда. Это не так уж много, учитывая тот факт, что некоторые белорусские бизнесмены, сделавшие успешный бизнес в IT-сфере, вполне могли бы оспорить это место.