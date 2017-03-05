



Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Бишкеке 6-7 марта.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич, в повестку дня заседания Евразийского межправсовета включено 12 вопросов. Главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в Евразийском экономическом союзе, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

Стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год.

Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства. Кроме того, главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.