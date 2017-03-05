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Кобяков отправился на Евразийский межправительственный совет
06.03.2017 09:59 — Разное | Ежедневник
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Бишкеке 6-7 марта.
Как сообщил
Стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год.
Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства. Кроме того, главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Бишкеке 6-7 марта.
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