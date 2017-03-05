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Ники Минаж пришла в откровенном наряде на Неделю моды
Американская певица Ники Минаж пришла с обнаженной грудью на показ в рамках Недели моды в Париже, пишет
Показ Haider Ackermann был затмен нарядом певицы Минаж. Полностью обнажена была только одна грудь, сосок которой спрятали под клейкой лентой. В Инстаграме президента Mercury Group Аллы Вербер, которая выложила фото с Минаж, певицу упрекнули в отсутствии стыда и самопиаре.
Отметим, что Ники Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. На сегодняшний день продано около 7,5 миллиона копий супер-хита Минаж Super Bass.
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Грудь частично была спрятана под клейкой лентой.
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