Американская певица Ники Минаж пришла с обнаженной грудью на показ в рамках Недели моды в Париже, пишет Daily Mail . Свой наряд певица дополнила золотыми шортами и фиолетовыми очками.





Показ Haider Ackermann был затмен нарядом певицы Минаж. Полностью обнажена была только одна грудь, сосок которой спрятали под клейкой лентой. В Инстаграме президента Mercury Group Аллы Вербер, которая выложила фото с Минаж, певицу упрекнули в отсутствии стыда и самопиаре.

Публикация от Alla Verber (@verberalla) Мар 4 2017 в 1:50 PST

Отметим, что Ники Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. На сегодняшний день продано около 7,5 миллиона копий супер-хита Минаж Super Bass.