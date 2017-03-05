﻿ Ники Минаж пришла в откровенном наряде на Неделю моды. 21.by
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Ники Минаж пришла в откровенном наряде на Неделю моды

06.03.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Американская певица Ники Минаж пришла с обнаженной грудью на показ в рамках Недели моды в Париже, пишет Daily Mail. Свой наряд певица дополнила золотыми шортами и фиолетовыми очками.


Показ Haider Ackermann был затмен нарядом певицы Минаж. Полностью обнажена была только одна грудь, сосок которой спрятали под клейкой лентой. В Инстаграме президента Mercury Group Аллы Вербер, которая выложила фото с Минаж, певицу упрекнули в отсутствии стыда и самопиаре.  

Отметим, что Ники Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. На сегодняшний день продано около 7,5 миллиона копий супер-хита Минаж Super Bass.

 
 
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Грудь частично была спрятана под клейкой лентой.

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