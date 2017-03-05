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Сэкономить на букете: в Сети предлагают цветы для селфи напрокат

06.03.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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В преддверии 8 марта в популярных социальных сетях появились сервисы по аренде букетов. Воспользоваться ими предлагают девушкам, которые хотят сделать праздничные фотографии. На это обратило внимание издание TJournal.


Изображение: rosesrent / instagram.com

Услуги многих сервисов схожи: девушки могут заказать букет из 101 розы на дом и получить 10 минут на фотографии. Авторы обещают клиентам полную конфиденциальность.

«Если у вас или вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы», — пишут создатели одного из сервисов.

За отдельную плату предприниматели пообещали доставить пустые пакеты из дизайнерских бутиков. Стоимость услуги варьируется от 700 до 1000 российских рублей (22,7 — 32,5 белорусских рубля). Аренда дизайнерского пакета или коробочки в среднем обойдётся в 300 российских рублей (9,7 белорусских рубля).

Также предлагается дополнительная услуга для тех, кто не успел сделать все необходимые снимки: «Если вы хотите заказать [букет] группой, и 10 минут никак не хватит, то время аренды можно продлить ещё на 10 минут».

Кроме того, владелец продвигает сервис возможностью «воспользоваться услугами мужчины-ассистента в рубашке или футболке». Фотографировать его разрешается только без лица, а предложение оговаривается заранее.

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