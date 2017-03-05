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Сэкономить на букете: в Сети предлагают цветы для селфи напрокат
В преддверии 8 марта в популярных социальных сетях появились сервисы по аренде букетов. Воспользоваться ими предлагают девушкам, которые хотят сделать праздничные фотографии. На это обратило внимание издание
Услуги многих сервисов схожи: девушки могут заказать букет из 101 розы на дом и получить 10 минут на фотографии. Авторы обещают клиентам полную конфиденциальность.
«Если у вас или вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы», — пишут создатели одного из сервисов.
За отдельную плату предприниматели пообещали доставить пустые пакеты из дизайнерских бутиков. Стоимость услуги варьируется от 700 до 1000 российских рублей (22,7 — 32,5 белорусских рубля). Аренда дизайнерского пакета или коробочки в среднем обойдётся в 300 российских рублей (9,7 белорусских рубля).
Также предлагается дополнительная услуга для тех, кто не успел сделать все необходимые снимки: «Если вы хотите заказать [букет] группой, и 10 минут никак не хватит, то время аренды можно продлить ещё на 10 минут».
Кроме того, владелец продвигает сервис возможностью «воспользоваться услугами мужчины-ассистента в рубашке или футболке». Фотографировать его разрешается только без лица, а предложение оговаривается заранее.
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