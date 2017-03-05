﻿ В Сети появилось видео погони со стрельбой в Слуцком районе за водителем c 3,2 промилле. 21.by
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В Сети появилось видео погони со стрельбой в Слуцком районе за водителем c 3,2 промилле

06.03.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео погони за пьяным водителем в Слуцком районе. Видеозапись с регистратора, который был установлен в патрульном автомобиле, опубликовало издание SlutskGorod.

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Напомним, инцидент случился 2 марта, около 19.20, на трассе вблизи деревни Гольчицы Слуцкого района. Внимание инспекторов привлек Toyota Camry, двигавшийся с неработающими фарами и без переднего регистрационного знака. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться.

Во время погони водитель Toyota игнорировал многократные требования инспекторов об остановке. Не остановили его и предупредительные выстрелы в воздух. После этого сотрудником ГАИ были произведены прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Даже два простреленных задних колеса не образумили нарушителя — машина еще около километра продолжала движение. Удалось задержать нарушителя на 65-м километре трассы Р91. За рулем находился 42-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,2 промилле). С 2008 года он четырежды привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в том числе в последний раз — в 2015 году.

В отношении водителя было составлено 8 административных протоколов: за управление в нетрезвом состоянии, управление автомобилем без водительских прав, невыполнение неоднократных требований об остановке, отсутствие техосмотра, нарушение правил регистрации транспортного средства, пользования внешними световыми приборами, правил расположения на проезжей части и непристегивание ремнем безопасности.

 
 
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С 2008 года водител четырежды привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в том числе в последний раз - в 2015 году.

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