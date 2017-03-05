﻿ Мотосезон «открыт»: зафиксировано первое смертельное ДТП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мотосезон «открыт»: зафиксировано первое смертельное ДТП

06.03.2017 10:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Мотоциклист сбил на пешеходном переходе в Пружанах девушку, а сам врезался в бордюр и умер от полученных травм. Второй байкер попал в серьезное ДТП и с тяжелейшими травмами находится в реанимации.

Резкое потепление принесло свои плоды: мотоциклисты, лишенные возможности пользоваться своими байками зимой, «расчехлили» двухколесный транспорт. Однако первые теплые дни стали роковыми для двух мотоциклистов в Брестской области.

По информации ГАИ Брестской области, 4 марта 18-летний мотоциклист-бесправник «управляя мотоциклом марки «Ямаха», двигаясь по ул. Советской в г. Пружаны, при выполнении маневра обгона автомобиля «Мерседес», совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу».  Девушка получила серьезные травмы, у нее перелом обеих ног и другие повреждения. Мотоциклист после наезда потерял управление и врезался в бордюр. От полученных травм он погиб на месте.

Второе ДТП произошло на территории Брестского района также 4 марта. Мотоциклист, которого лишили прав еще в 2011 году, ехал по грунтовой дороге и не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, водитель получил тяжелые травмы. ГАИ установила, что ехал он без шлема, мотоцикл неустановленной марки не имел регистрации, а сам водитель неоднократно привлекался за нарушение правил. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист сбил на пешеходном переходе в Пружанах девушку, а сам врезался в бордюр и умер от полученных травм. Второй байкер попал в серьезное ДТП и с тяжелейшими...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ники Минаж пришла в откровенном наряде на Неделю моды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика