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Мотосезон «открыт»: зафиксировано первое смертельное ДТП
Мотоциклист сбил на пешеходном переходе в Пружанах девушку, а сам врезался в бордюр и умер от полученных травм. Второй байкер попал в серьезное ДТП и с тяжелейшими травмами находится в реанимации.
Резкое потепление принесло свои плоды: мотоциклисты, лишенные возможности пользоваться своими байками зимой, «расчехлили» двухколесный транспорт. Однако первые теплые дни стали роковыми для двух мотоциклистов в Брестской области.
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Второе ДТП произошло на территории Брестского района также 4 марта. Мотоциклист, которого лишили прав еще в 2011 году, ехал по грунтовой дороге и не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, водитель получил тяжелые травмы. ГАИ установила, что ехал он без шлема, мотоцикл неустановленной марки не имел регистрации, а сам водитель неоднократно привлекался за нарушение правил.
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Мотоциклист сбил на пешеходном переходе в Пружанах девушку, а сам врезался в бордюр и умер от полученных травм. Второй байкер попал в серьезное ДТП и с тяжелейшими...
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