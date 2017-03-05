Мотоциклист сбил на пешеходном переходе в Пружанах девушку, а сам врезался в бордюр и умер от полученных травм. Второй байкер попал в серьезное ДТП и с тяжелейшими травмами находится в реанимации.

Резкое потепление принесло свои плоды: мотоциклисты, лишенные возможности пользоваться своими байками зимой, «расчехлили» двухколесный транспорт. Однако первые теплые дни стали роковыми для двух мотоциклистов в Брестской области.

По информации ГАИ Брестской области, 4 марта 18-летний мотоциклист-бесправник «управляя мотоциклом марки «Ямаха», двигаясь по ул. Советской в г. Пружаны, при выполнении маневра обгона автомобиля «Мерседес», совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу». Девушка получила серьезные травмы, у нее перелом обеих ног и другие повреждения. Мотоциклист после наезда потерял управление и врезался в бордюр. От полученных травм он погиб на месте.

Второе ДТП произошло на территории Брестского района также 4 марта. Мотоциклист, которого лишили прав еще в 2011 году, ехал по грунтовой дороге и не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, водитель получил тяжелые травмы. ГАИ установила, что ехал он без шлема, мотоцикл неустановленной марки не имел регистрации, а сам водитель неоднократно привлекался за нарушение правил.