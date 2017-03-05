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ГАИ разыскивает водителя, который сбил пешехода в Витебске и скрылся
В Витебске разыскивают водителя автомобиля, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
Вечером 5 марта, около 20.50, на улице 4-й Индустриальной возле дома № 61 неустановленный автомобиль сбил пешехода.
«Двое молодых людей шли рядом — один по обочине, второй — по краю проезжей части. Последнего и сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. После ДТП он скрылся с места происшествия. Второй пешеход вызвал другу скорую и позвонил в ГАИ», — пояснил Александр Казючиц.
Парня доставили в больницу с множественными ушибами головы, переломом левой голени и другими травмами. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
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Инцидент произошел 5 марта, около 20.50, на улице 4-й Индустриальной возле дома № 61.
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