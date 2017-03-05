﻿ ГАИ разыскивает водителя, который сбил пешехода в Витебске и скрылся. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГАИ разыскивает водителя, который сбил пешехода в Витебске и скрылся

06.03.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске разыскивают водителя автомобиля, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Вечером 5 марта, около 20.50, на улице 4-й Индустриальной возле дома № 61 неустановленный автомобиль сбил пешехода.

«Двое молодых людей шли рядом — один по обочине, второй — по краю проезжей части. Последнего и сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. После ДТП он скрылся с места происшествия. Второй пешеход вызвал другу скорую и позвонил в ГАИ», — пояснил Александр Казючиц.

Парня доставили в больницу с множественными ушибами головы, переломом левой голени и другими травмами. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Всех, кто располагает какими-либо полезными сведениями, просят позвонить в дежурную часть ГАИ по телефонам: 8 0212 58−44−44, 621−44−44 (velcom), 721−44−44 (МТС).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 5 марта, около 20.50, на улице 4-й Индустриальной возле дома № 61.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мотосезон «открыт»: зафиксировано первое смертельное ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика