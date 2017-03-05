Авария с участием двух мотоциклов произошла 5 марта, около 19.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Дзержинском районе.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, на 311-м километре трассы произошло столкновение попутно двигавшихся мотоциклов Honda CBR600 под управлением 37-летнего водителя и Suzuki, которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП оба мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.