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На трассе М1 в Дзержинском районе столкнулись два мотоцикла
Авария с участием двух мотоциклов произошла 5 марта, около 19.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Дзержинском районе.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, на 311-м километре трассы произошло столкновение попутно двигавшихся мотоциклов Honda CBR600 под управлением 37-летнего водителя и Suzuki, которым управлял 32-летний мужчина.
В результате ДТП оба мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 5 марта, около 19.35.
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