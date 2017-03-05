﻿ Мужчину лишили прав, а он на следующий день сел пьяным за руль и угодил в реанимацию. 21.by
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Мужчину лишили прав, а он на следующий день сел пьяным за руль и угодил в реанимацию

06.03.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием пьяного водителя произошла 4 марта, около 14.20, в Борисове. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 65-летний водитель ВАЗа ехал по трассе Слобода — Новосады (в черте города). На 54-м километре дороги он не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево.

Водитель «жигулей» получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В ГАИ отметили, что мужчина не имел права управления транспортным средством, так как 3 марта его на три года лишили прав за пьяную езду.

 
 
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