Авария с участием пьяного водителя произошла 4 марта, около 14.20, в Борисове. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 65-летний водитель ВАЗа ехал по трассе Слобода — Новосады (в черте города). На 54-м километре дороги он не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево.

Водитель «жигулей» получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В ГАИ отметили, что мужчина не имел права управления транспортным средством, так как 3 марта его на три года лишили прав за пьяную езду.