﻿ Драгоценные Bentley: лимитированная серия седанов Mulsanne с серебром или золотом в отделке. 21.by
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Драгоценные Bentley: лимитированная серия седанов Mulsanne с серебром или золотом в отделке

06.03.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
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Вслед за доработанным кроссовером Bentayga подоспела еще одна яркая работа мастеров из Mulliner, придворного ателье Bentley — для самых состоятельных клиентов марки.


Новая серия называется Mulsanne Hallmark от Mulliner — всего в Крю выпустят 50 автомобилей индивидуального «пошива», представленных в «серебряной» и «золотой» версиях. Опознать новые версии Mulsanne на дороге можно по изготовленным из серебра или покрытой высокопробным золотом фирменной «крылатой» эмблеме и декоративной полосе в цвет эмблемы, проходящей по всей длине кузова.


В салоне машин эксклюзивной серии передние и задние сиденья обтянуты кожей разных цветов, контрастирующих друг с другом. Из прочих особенностей — вышивка, прострочка и окантовка серебряного или золотого цвета и дверные панели, на уровне поясной линии инкрустированные полосками из чистого серебра или покрытыми золотом.


Премьера Mulsanne Hallmark от Mulliner состоится на открывающемся на днях Женевском автосалоне.

 
 
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Всего будет выпущено 50 лимузинов Bentley Mulsanne с эксклюзивной отделкой золотом или серебром.

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