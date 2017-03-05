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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

06.03.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сильный мокрый снег ожидается в северо-западных районах Беларуси в понедельник, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Гидромет о погоде в понедельник 6 марта: возможен дождь и +10°С

Ранее в Гидромете проинформировали, что 6 марта в республике будет неустойчивая погода, но будет тепло – до +10°С.

"Сегодня в северо-западных районах страны ожидаются сильные осадки – в основном мокрый снег, объявлен оранжевый уровень опасности", – сказали синоптики.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.

 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным специалистов Гидромета, в Гродненской и Витебской областях пройдут сильные осадки – в основном мокрый снег.

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