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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега
06.03.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сильный мокрый снег ожидается в северо-западных районах Беларуси в понедельник, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Ранее в Гидромете проинформировали, что 6 марта в республике будет неустойчивая погода, но будет тепло – до +10°С.
"Сегодня в северо-западных районах страны ожидаются сильные осадки – в основном мокрый снег, объявлен оранжевый уровень опасности", – сказали синоптики.
Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.
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По данным специалистов Гидромета, в Гродненской и Витебской областях пройдут сильные осадки – в основном мокрый снег.
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