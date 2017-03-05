МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сильный мокрый снег ожидается в северо-западных районах Беларуси в понедельник, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Гидромете проинформировали, что 6 марта в республике будет неустойчивая погода, но будет тепло – до +10°С.

"Сегодня в северо-западных районах страны ожидаются сильные осадки – в основном мокрый снег, объявлен оранжевый уровень опасности", – сказали синоптики.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.

Ого! По северо-западу Беларуси гололёды начались. 11:00 #Нарочь . Гололед 0 мм. Температура —1°С. WRF об этом предупреждал, но не верилось:) pic.twitter.com/xGhCJIUdFD — Блізкі космас (@nadvorie) 6 марта 2017 г.