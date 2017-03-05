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Крэйг Вудкрофт остается главным тренером минского "Динамо"
Крэйг Вудкрофт продолжит работать главным тренером минского «Динамо». Об этом объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.
«Контракт расчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.
Заместитель генерального директора Павел Бурба также заявил, что команда провела лучший сезон в истории, поэтому оценка работы Вудкрофта очевидна.
Крэйг Вудкрофт отказался ставить себе оценку за год, но отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф.
«Наша подготовка была идеальна, причина неудачи точно не в ней. Просто соперник был быстрее, сильнее и голоднее. Они хотели победить больше нас», — сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт продолжит работать главным тренером минского "Динамо". Об этом объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.
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