Крэйг Вудкрофт продолжит работать главным тренером минского «Динамо». Об этом объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Контракт расчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.

Заместитель генерального директора Павел Бурба также заявил, что команда провела лучший сезон в истории, поэтому оценка работы Вудкрофта очевидна.

Крэйг Вудкрофт отказался ставить себе оценку за год, но отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф.

«Наша подготовка была идеальна, причина неудачи точно не в ней. Просто соперник был быстрее, сильнее и голоднее. Они хотели победить больше нас», — сказал Вудкрофт.