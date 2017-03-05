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Жизнь по средствам: 10 идей для подарков к 8 Марта не дороже 10 рублей
Серьги-«бриллианты» из дерева
Цена вопроса: 6 рублей 50 копеек
Единственные бриллианты, которые можно позволить себе в пределах 10 рублей, выполнены из дерева — но от этого они не перестают быть лучшими друзьями девушек. Если не нравятся серьги, просто помните, что бижутерии стоимостью до 10 рублей хватает. Как вам, например, такое
Шляхетское мыло
Цена вопроса: 9 рублей 99 копеек
У этого экземпляра целых три достоинства: поэтичное название «Папараць-кветка» (а есть еще «Пахне чабор» или «Зорка-венера»), красивая упаковка и приятный состав (есть миндальное и оливковое масло, масло ши, но нет сульфатов).
Азалия в горшке
Цена вопроса: 6 рублей 99 копеек
Цветок в горшке будет радовать гораздо дольше, чем букет тюльпанов. К тому же во многих магазинах в преддверии 8 Марта на цветы в горшках будут скидки. Мы выбрали азалию, но вам, может быть, больше понравится фиалка, каланхоэ или даже гузмания.
Черная тушь для ресниц
Цена вопроса: 4 рубля 99 копеек
Покупать косметику не так сложно, как может показаться мужчинам. Чтобы не ошибиться с выбором, попросите консультанта в магазине подвести вас к стенду с белорусскими брендами и посоветовать что-то универсальное: пудра — плохая идея, тушь или помада — хорошая. Если боитесь не угадать с декоративной косметикой, возьмите недорогие маски для лица. Мелочь, а женщинам приятно.
Сливочно-клубничная тарталетка
Цена вопроса: 9 рублей 80 копеек
Сливочно-клубничную тарталетку в пекарне упакуют в коробку и перевяжут лентой, так что подарок будет выглядеть презентабельно. Впрочем, если вы считаете, что за одно пирожное (пусть даже в коробке!) тут просят слишком много, смело замените его конфетами из ближайшего магазина.
Сертификат в книжный магазин
Цена вопроса: 8 рублей 27 копеек
Можно подарить книгу. К примеру, роман Джейна Остина «Гордость и предубеждение». Но перед покупкой ненавязчиво поинтересуйтесь, не читала ли роман о любви к мистеру Дарси та дама, которой вы собираетесь преподнести книгу. Или сразу покупайте
Монопод
Цена вопроса: 9 рублей 90 копеек
Если вы не хотите, чтобы женщина постоянно просила ее сфотографировать, подарите ей палку для селфи — и вопрос решится сам собой.
Подарочные сертификаты
Цена вопроса: 10 рублей
Большинство женщин любит делать покупки, так что не лишайте их этой возможности! Презентуйте им подарочный сертификат на 10 рублей в
Носки
Цена вопроса: 2 рубля 39 копеек
Кто сказал, что носки — это исключительно
Поход в кино
Цена вопроса: 10 рублей
К счастью, за 10 рублей все еще можно вдвоем сходить в кино — и не только на дневной сеанс. Главное, искать билеты в подходящих кинотеатрах: например, в «Центральном», «Ракете», «Пионере» или «Берестье».
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FINANCE.TUT.BY составил топ-10 подарков на 8 Марта, которые стоят до 10 рублей.
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