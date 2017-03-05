Средние зарплаты и реальные доходы белорусов падают, и наверняка не каждый мужчина сможет потратить на подарок на 8 Марта солидную сумму денег. FINANCE.TUT.BY составил топ-10 подарков, которые стоят до 10 рублей.

Серьги-«бриллианты» из дерева



Фото с сайта mushishop.by

Цена вопроса: 6 рублей 50 копеек

Единственные бриллианты, которые можно позволить себе в пределах 10 рублей, выполнены из дерева — но от этого они не перестают быть лучшими друзьями девушек. Если не нравятся серьги, просто помните, что бижутерии стоимостью до 10 рублей хватает. Как вам, например, такое кольцо с настоящими полевыми цветами, запечатанными в ювелирной смоле?

Шляхетское мыло



Фото с сайта karali.by

Цена вопроса: 9 рублей 99 копеек

У этого экземпляра целых три достоинства: поэтичное название «Папараць-кветка» (а есть еще «Пахне чабор» или «Зорка-венера»), красивая упаковка и приятный состав (есть миндальное и оливковое масло, масло ши, но нет сульфатов).

Азалия в горшке



Фото с сайта e-dostavka.by

Цена вопроса: 6 рублей 99 копеек

Цветок в горшке будет радовать гораздо дольше, чем букет тюльпанов. К тому же во многих магазинах в преддверии 8 Марта на цветы в горшках будут скидки. Мы выбрали азалию, но вам, может быть, больше понравится фиалка, каланхоэ или даже гузмания.

Черная тушь для ресниц



Фото с сайта shop.belpost.by

Цена вопроса: 4 рубля 99 копеек

Покупать косметику не так сложно, как может показаться мужчинам. Чтобы не ошибиться с выбором, попросите консультанта в магазине подвести вас к стенду с белорусскими брендами и посоветовать что-то универсальное: пудра — плохая идея, тушь или помада — хорошая. Если боитесь не угадать с декоративной косметикой, возьмите недорогие маски для лица. Мелочь, а женщинам приятно.

Сливочно-клубничная тарталетка



Фото с сайта brioche.by

Цена вопроса: 9 рублей 80 копеек

Сливочно-клубничную тарталетку в пекарне упакуют в коробку и перевяжут лентой, так что подарок будет выглядеть презентабельно. Впрочем, если вы считаете, что за одно пирожное (пусть даже в коробке!) тут просят слишком много, смело замените его конфетами из ближайшего магазина.

Сертификат в книжный магазин



Фото с сайта oz.by

Цена вопроса: 8 рублей 27 копеек

Можно подарить книгу. К примеру, роман Джейна Остина «Гордость и предубеждение». Но перед покупкой ненавязчиво поинтересуйтесь, не читала ли роман о любви к мистеру Дарси та дама, которой вы собираетесь преподнести книгу. Или сразу покупайте сертификат в книжный магазин.

Монопод



Фото с сайта e-xpedition.by

Цена вопроса: 9 рублей 90 копеек

Если вы не хотите, чтобы женщина постоянно просила ее сфотографировать, подарите ей палку для селфи — и вопрос решится сам собой.

Подарочные сертификаты



Фото с сайта univermagbelarus.by

Цена вопроса: 10 рублей

Большинство женщин любит делать покупки, так что не лишайте их этой возможности! Презентуйте им подарочный сертификат на 10 рублей в универмаге «Беларусь» , сети « Евроопт », « Гиппо », магазинах « Мила » или « Остров чистоты », интернет-магазинах Wildberries.by и « Чайная почта ».

Носки



Фото с сайта markformelle.by

Цена вопроса: 2 рубля 39 копеек

Кто сказал, что носки — это исключительно мужской подарок ? На 10 рублей можно купить до четырех пар.

Поход в кино





Цена вопроса: 10 рублей

К счастью, за 10 рублей все еще можно вдвоем сходить в кино — и не только на дневной сеанс. Главное, искать билеты в подходящих кинотеатрах: например, в «Центральном», «Ракете», «Пионере» или «Берестье».