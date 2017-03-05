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Зарплата минчан в 1,5 раза превышает среднюю по стране
Средняя зарплата в Минске в 1,5 раза выше, чем
— Всего за январь номинальная среднемесячная заработная плата составила 1027 рубля, что на 42,6% выше, чем аналогичный показатель по республике. По сравнению с январем 2016 года рост номинальной среднемесячной заработной платы составил 7,9%, — отметил Павел Кунашкевич.
Самыми высокооплачиваемыми в Минске остаются работники сферы информации и связи, финансовой, страховой, научно-технической деятельности.
Средняя зарплата бюджетников в Минске в январе
Больше минчан
Напомним, в декабре прошлого года в Минске средняя зарплата
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Самыми высокооплачиваемыми в Минске остаются работники сферы информации и связи, финансовой, страховой, научно-технической деятельности.
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