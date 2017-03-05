Средняя зарплата в Минске в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите — главный государственный эксперт Минска по условиям труда Павел Кунашкевич на оперативном совещании в мэрии, сообщает БЕЛТА .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Всего за январь номинальная среднемесячная заработная плата составила 1027 рубля, что на 42,6% выше, чем аналогичный показатель по республике. По сравнению с январем 2016 года рост номинальной среднемесячной заработной платы составил 7,9%, — отметил Павел Кунашкевич.

Самыми высокооплачиваемыми в Минске остаются работники сферы информации и связи, финансовой, страховой, научно-технической деятельности.

Средняя зарплата бюджетников в Минске в январе составила 693 рубля. Это на 143,5 рубля меньше, чем в декабре. По словам Павла Кунашкевича, рост зарплаты привязан к росту производительности труда. В январе темп роста производительности труда опережает темп роста реальной зарплаты на 1,1 процентного пункта.

Больше минчан получают только жители Солигорского района — 1 090,3 рубля. Это на 62,7 рубля больше, чем в Минске.

Напомним, в декабре прошлого года в Минске средняя зарплата выросла впервые за последние полгода. В декабре она составила 1 151,8 рубля. Это на 143,7 рубля больше, чем в ноябре. В январе средняя получка в Минске упала на 124,2 рубля.