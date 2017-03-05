Перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» намерено усилить состав команды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом сегодня заявили, как руководители клуба, так и главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт.

«Нынешние игроки должны стать сильнее, быстрее и голоднее до побед. К тому же нам нужно несколько новых хоккеистов», — сказал Вудкрофт.

Заместитель генерального директора Павел Бурба также отметил, что решение о продлении контрактов с игроками, чьи договоры с клубом заканчиваются, пока не принято.

«Пока мы не можем комментировать этот момент, так как еще не была дана оценка выступлению клуба. К тому же мы не знаем, какой будет легионерская формула», — заявил Бурба.

Напомним, что в конце апреля заканчиваются контракты 18 игроков, среди которых Бен Скривенс, Марк-Андре Граньяни, Аарон Палушай, Фредрик Петтерссон и Сергей Костицын.