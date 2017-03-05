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Минское "Динамо" намерено обновить состав команды перед следующим сезоном

06.03.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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Перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» намерено усилить состав команды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом сегодня заявили, как руководители клуба, так и главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт.

«Нынешние игроки должны стать сильнее, быстрее и голоднее до побед. К тому же нам нужно несколько новых хоккеистов», — сказал Вудкрофт.

Заместитель генерального директора Павел Бурба также отметил, что решение о продлении контрактов с игроками, чьи договоры с клубом заканчиваются, пока не принято.

«Пока мы не можем комментировать этот момент, так как еще не была дана оценка выступлению клуба. К тому же мы не знаем, какой будет легионерская формула», — заявил Бурба.

Напомним, что в конце апреля заканчиваются контракты 18 игроков, среди которых Бен Скривенс, Марк-Андре Граньяни, Аарон Палушай, Фредрик Петтерссон и Сергей Костицын.

 
 
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Перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" намерено усилить состав команды.

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